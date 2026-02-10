九把刀稱拍片安全是責任 讀者供按摩消除演員疲勞

（中央社記者王心妤台北10日電）電影「功夫」今天辦首映會，片中有大量動作戲，演員柯震東表示，在片場本就格外注重安全；九把刀說，除了安全，甚至有讀者主動提供按摩服務，幫演員消除肌肉疲勞避免受傷。

「功夫」導演九把刀跟演員戴立忍、柯震東、劉冠廷、王淨、朱軒洋今天接受媒體聯訪，由於另一劇組近日發生替身摔下樓受傷意外，九把刀表示，「功夫」劇組除了注重安全，甚至有讀者自願提供按摩服務，「片場擺了2張床，無限提供動作演員、替身演員去按摩，減少受傷的狀況。有問題也會勇敢提出來，（安全）要大家共同維護，這是大家的責任感。」

柯震東表示，拍攝的每個環節都很注重安全，「合理比追求極限更重要，因為意外就要停拍好幾個月，沒有妥協和馬虎。」他也笑說，因為片中有大量動作戲，讓他累到即便是拍攝的空檔也不想出門。

戴立忍片中有大量動作戲，他表示，雖然開拍前花2個月在棚內練習動作，但真正開拍時更複雜，所幸拍攝很順利，但地點是在陰雨不斷的基隆冬天，「超累的。」他更爆料，柯震東在休息室擺了長椅跟棉被，會趁著拍攝空檔躺下休息，「我想說我怎麼沒想到，但我躺下去可能就醒不來了。」

王淨作為片中唯一女弟子，她表示，希望打戲不要遜色太多，因為有下腰動作，武術指導有建議她可以多上瑜伽課，讓筋變軟。劉冠廷片中飾演反派，他透露，還沒看完全片，但有點羨慕其他人有很多動作戲，「畢竟我在片中是有超能力的！」

電影「功夫」將於13日全台上映。（編輯：龍柏安）1150210