九把刀等25年終拍成動作片！《功夫》柯震東暗巷慘遭圍毆 他出掌神救援

記者王培驊／台北報導

柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋(右)在暗巷被小混混痛毆。（圖／麻吉砥加 提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣重磅打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影今（16日）正式宣布2026年2月13日賀歲檔盛大上映，同步釋出前導海報與前導預告。

柯震東(左起)、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（圖／麻吉砥加 提供）

預告一開場便以緊湊節奏強勢吸睛，戴立忍一掌震碎牆壁的畫面引爆話題，隨後柯震東、朱軒洋與王淨接連加入練功行列，短短一分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感，宣告他全新宇宙級作品強勢回歸，成為2026年賀歲檔最受矚目的熱血奇幻動作大片。

廣告 廣告

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加 提供）

台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》今釋出前導海報與預告，海報中戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨四人站立於大佛肩上，象徵新世代英雄蓄勢待發，氣勢磅礴。預告一開場便火力全開：衰尾高中生「淵仔」柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救。正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，三人穿梭城市角落行俠仗義。

影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」（圖／麻吉砥加 提供）

戴立忍登上大佛頂端，凝視遠方低聲警告「來不及了！」飾演神秘反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕！《功夫》前導預告以爆發力十足的武打場面、少年逆襲的熱血能量與黑暗勢力的全面逼近，揭開「九把刀宇宙」最受期待的華麗篇章，展現台灣首部奇幻動作電影的野心與格局。

《功夫》前導預告中，金獎影帝戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，一掌震碎牆壁的橋段引爆網路熱議。自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，他才鼓起勇氣邀約，當戴立忍點頭答應加入的瞬間，《功夫》的夢幻團隊也隨之完整成形。片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」更讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。

自2001年起在網路連載《功夫》小說，九把刀回憶當時每週固定更新，總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去，他始終期待能將《功夫》搬上大銀幕，打造屬於台灣前所未見的奇幻動作鉅作，如今電影版終於問世，九把刀表示：「這是等待25年的夢想，終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作，融合寫實街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定，創造出獨樹一幟的混合動作風格，成為影迷最期待的一大亮點。

衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡五百年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！在接連被黃駿武功震懾後，淵仔找了阿義一起拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨 飾）也加入他們的練武行列，三人得知了五百年前黃駿與師弟藍金（劉冠廷 飾）糾纏至今的江湖恩怨。開始用功夫實踐正義的他們，還沉浸在成為英雄的快感中，淵仔卻意外發現了「功夫」背後，藏著一個足以顛覆一切的驚天祕密……！《功夫》將於2026年2月13日新春賀歲檔上映。

更多三立新聞網報導

鄭雨盛私生子風波後復出！韓媒一提家庭關係 他秒變臉：知道你要問什麼

玄彬為戲暴肥14kg！他狂練肌肉認了：人生最大隻的一次 角色形象曝光

女星抓到「閨密另一半偷吃」不說！1句話戳破大人世界 喊：說了就出事

好萊塢名導與妻陳屍家中！疑似「逆子弒雙親」 外媒揭露：身上有刀傷

