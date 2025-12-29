九把刀「把後悔拍成了電影」 柯震東再當高中生無違和

柯震東（左起）、九把刀、山崎貴擺出《那些年，我們一起追的女孩》中經典的罰半蹲動作。麻吉砥加提供



九把刀日前受邀出席於日本東京舉辦的「九把刀影展」，放映《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》等4部代表作，柯震東也現身與觀眾一起看主演作品《月老》及出道作《那些年，我們一起追的女孩》，他回憶起當年的投入與認真付出，「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少」。

壓軸場次邀《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後九把刀感性表示，感謝32歲時的自己拍出《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存，如今歷經15年的創作淬鍊與實務累積，再度攜手金獎製作團隊完成新作《功夫》，不只是題材與規模升級，更是他導演生涯的重要躍進。

九把刀、柯震東受到日本觀眾熱烈歡迎。麻吉砥加提供

被問人生中最大的後悔，九把刀直言：「我把自己最大的後悔拍成了電影。」他也反問山崎貴青春時期最大的遺憾，以及是否成為自己理想中的大人？山崎貴透露自己與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。

談及《功夫》，山崎貴表示從前導預告中就能感受到強烈的娛樂能量與節奏感，相當佩服柯震東能自然詮釋高中生角色而毫無違和，「有機會一定要到戲院欣賞這部作品」。九把刀則自認與山崎貴最相似的地方在於都擁有1顆純真的心，並感謝自己能夠從事真正熱愛的工作，「如果有來生，我還是想繼續當導演」。

柯震東也分享從《那些年》、《月老》到《功夫》，感受到自己在表演上的成長與進步，未來也會持續努力，期待《功夫》能早日與日本觀眾見面，活動當天戲院被影迷擠得水洩不通，他與九把刀在戲院外替觀眾簽名、合照，為東京行畫下感動的句點。

