九旬失智長者夜間徘徊 大安警即時協助返家團聚

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前晚間，臺北市大安分局臥龍街派出所接獲民眾報案，指稱其住家門前有一名年長男子久坐不離，因近日氣溫轉涼且已入夜，擔心長者安危，遂請求警方到場協助。

警方接獲報案後，立即派員前往了解。到場後發現一名年約九旬之老翁獨自呆坐於報案人住家旁，員警主動關懷並與其對話，惟老翁言語表達混亂，疑似有失智情形，僅表示與孫子一同外出用餐，卻無法說明為何會出現在該處。

警方隨即透過系統查詢歷年資料，發現該名老翁曾有走失紀錄，成功比對身分後聯繫上家屬，隨後安全護送老翁返家，讓家人得以團聚，家屬對警方即時協助表達由衷感謝。

大安分局提醒，近期天氣轉涼，民眾應特別留意家中長者及孩童的保暖情形；若家中有失智長者，建議可配戴失智手環或相關定位設備，以利走失時能迅速協尋。另如遇家中長輩或孩童不慎走失，請立即撥打110報案，警方將即時提供協助。