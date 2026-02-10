九旬翁寒夜迷途 中正一警獻出 總統府限定乖乖 助長者平安返家

圖說：臺北市中正第一分局介壽路派出所警員尤奕鈞、王建弘。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局介壽路派出所，日前晚間接獲民眾報案，指於臺北市中正區重慶南路一段與愛國西路口，有一名高齡老翁獨自久坐路旁，疑似迷途，熱心民眾擔心其安危，遂通報警方請求協助。

警員尤奕鈞、王建弘及實習生吳冠廷接獲通報後，立即趕赴現場，發現張姓老翁年近九旬，疑似有失智情形，無法清楚表達自身身分及住址。當時夜色已深，天氣微涼並飄著細雨，警方考量長者身體狀況，先行將老翁帶返派出所安置，提供小暖爐及熱水驅寒，並同步積極查證身分、聯繫家屬。經多方查詢後，警方順利聯繫上老翁家屬，兒子接獲通知後隨即趕抵派出所，見父親平安無恙，頻頻向警方表達感謝，對員警細心照護及迅速處置深表感激。

廣告 廣告

期間，為安撫長者情緒並緩解飢餓感，實習生吳冠廷靈機一動，拿出派出所珍藏的「總統府限定版乖乖」請老翁享用，老翁不僅吃得津津有味，還對這份特別的小點心讚不絕口，甚至在吃完後將包裝袋小心收起，準備帶回家留作紀念，畫面相當溫馨。

中正第一分局提醒，家中若有高齡或失智長者，應隨時留意其外出動向，並建議配戴身分辨識飾品或手環，俾利走失時能第一時間協助確認身分，攜手守護長者返家安全，預防憾事發生。