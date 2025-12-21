九旬老婦落入假投資陷阱 文林警機警反覆勸說化解危機

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局文林派出所長馬奕桓、警員彭炳棠，日前巡邏時接獲通報，轄區銀行有一名 94 歲高齡婦人欲提領 100 萬元鉅款。員警趕抵現場後，見婦人眼神閃躲、緊握提款單，面對詢問僅稱是「個人用途」，憑藉多年辦案直覺，員警機警意識到老婦極可能正遭逢詐騙。

為打破婦人心防，所長與員警耐心引導地反覆詢問，婦人才鬆口是為了投入網路上認識的「高獲利項目」。由於老婦深信對方的甜言蜜語，一度情緒激動拒絕警方干涉。員警見狀並未放棄，隨即針對該「假投資」手法，現場搜尋多則近期發生的真實案例，逐一向婦人解釋詐騙集團如何以虛假App與素未謀面的「專員」誘騙民眾，最終血本無歸的慘痛結局。在員警專業分析與案例佐證的雙重勸說下，婦人看著相似的新聞畫面，這才恍然大悟，驚覺自己視如至寶的投資機會竟是吞錢陷阱。老婦隨即停止提領，並主動斷絕與詐騙犯嫌連繫。家屬接獲通知趕赴銀行，見到長輩的血汗錢在員警機警守護下安然無恙，激動地對員警的專業與耐心致上謝意。

士林分局呼籲： 詐騙集團常利用長者對投資工具的不熟悉，誘使民眾交付現金。警方提醒，標榜「穩賺不賠」或要求「私下交款」的投資皆為詐騙。若家中長輩突然提領大筆資金或談論陌生投資，請務必提高警覺，並撥打 165 反詐騙專線求證。