九旬長者腸扭轉疼痛 中西醫合療緩解

台中一位94歲的長者，因嚴重腸扭轉，排便困難，飽受煎熬，日前，接受台中慈濟醫院，中西醫合療，成功緩解病痛，原本都吃不下，出院後，定期回診，現在能喝粥與配方奶，消化功能好轉，而在住院期間，團隊細心照料，讓他與家人，都留下深刻的印象。

「1、2、3。」

患者家屬 謝先生：「以前幼稚園到國小，都是阿公接送我上下課，現在換成我帶他來醫院(看病)。」

從小是阿公阿媽帶大，謝先生很心疼，94歲的阿公，這幾年反覆腹痛排便困難，飽受折磨。

患者家屬 謝先生：「那時候，完全不能吃的時候，在別的醫院，醫生說，不敢讓他吃，也不能喝，就只能靠點滴跟營養針。」

腸道嚴重腫脹，謝先生轉向台中慈濟醫院求助，經中西醫團隊共同努力，大幅度緩解老人家腸扭轉的症狀。

患者家屬 謝先生：「莊醫師建議我們說，如果別的醫院沒有辦法的話，慈濟醫院可以試看看，用中西合療的方式。」

台中慈院中醫師 蕭士育：「透過莊(佳穎)主任給予中藥治療， 然後我們給予的，針灸的治療，還有跟西醫一起的合作。」

患者家屬 謝先生：「(現在)腸胃恢復正常運作，他的進食量，也增加很多。」

病情獲得控制，一天天進步，住院8天期間，團隊與志工關懷，讓阿公印象深刻。

「住院的時候，感覺如何，不太一樣，跟別的醫院不一樣，謝謝，喝了牛奶， 現在排便的狀況，都還OK嗎，嗯，很好。」

台中慈院中醫師 蕭士育：「剛開始住院的時候，著重在腸胃消化系統，因為當時有肺炎，以呼吸消化系統為主，現在的照顧就是，整個會擴展出去，進一步希望讓阿公，肢體的部分更有力氣。」

從狀況危急無法進食，到現在能喝粥喝配方奶，阿公氣色體力，都變好了，謝先生是最開心的人，很珍惜陪伴老人家的日子，回診時，特地再度感恩醫療團隊，用心溫柔守護。

