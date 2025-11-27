九旬阿嬤拄拐杖要走4公里 警方驚呼：哩金勇腳！

【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局一甲派出所警員楊雨龍、邱婕，11月23日擔服12至14時巡邏勤務，接獲110報案稱一老婦人正午時分於路竹區大德路附近徘徊，疑迷失方向，須員警查處協助。

趕抵現場後，發現老婦人已高齡90歲，拄著拐杖、獨自步行，表示正要前往環球路探望朋友。員警聽聞距離約4公里，忍不住驚呼：「阿嬤妳腳力真好！」考量其身體狀況，立即確認身份並溫柔護送返家。孫子恰巧準備外出尋人，見阿嬤平安到家，心中大石終於放下，並向警方表達誠摯感謝。

湖內分局呼籲：家中如有年長者，家屬應多加關注其日常動態及活動範圍，並可為其配戴寫有聯絡方式的飾品、證件或手機，以利緊急聯繫。若遇緊急狀況需警方協助，可撥打轄區派出所電話或110報案專線，確保長者的安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）