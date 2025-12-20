九月的路，我們一起走／薛源
薛源
九月總與開學季綁在一起。於我而言，這月份裏的路，總在多年的記憶里拉得漫長又遙遠——每一步都踩著時光的泥痕，連風裏的味道，都還帶著當年秋雨的涼。
我的九月路，是被秋雨泡透的。早年去山塬下讀初中，後來往六十裏外的高中趕，綿綿秋雨總像粘住了這片塬，一下就是半月。明明過了八月，雨絲還纏著房檐，水珠滴滴答答往下落，敲得瓦簷響，也敲得人心頭髮潮。
開學報名的日子從不會因雨改期。年年被這雨攪得不便，我們早都習慣了，卻還是忍不住在心裏念：八月的雨快停吧，別漫到九月來，多少學生娃的布鞋，經不住你這麼纏磨。那時去學校的路，是能陷住腳的泥路。原本只夠兩輛架子車並排走的路面，讓雨水泡得坑坑窪窪，泥坑深的能沒過鞋幫，連找塊幹硬的土坷垃落腳都難。山塬上的娃大多沒有膠鞋，誰都捨不得穿母親納的布鞋蹚泥——針腳裏縫的是熬夜的燈油，鞋底墊的是曬乾的碎布。可實在沒別的辦法，也只能忍痛往泥裏踩。更何況，那雙布鞋早跟秋雨較量了好些天，鞋幫濕得發黴，鞋底軟得像棉絮，沉得灌了鉛，也只能將就著穿。
九月的清晨，南塬上冒雨去學校的孩子，是初秋最執拗的風景。我們相互攙著胳膊，褲腳卷到膝蓋，小心翼翼在被雨水沖得溜滑的路邊找草叢落腳——草莖能攥住點力氣，不至於一滑到底。遇上陡坡，腳下一滑就沒了支撐，只能慌忙用手摳著土坡往上爬，指甲縫裏塞滿濕泥，掌心裏磨得發疼。布鞋早被泥水泡得變了形，鞋幫上纏著草蔓，還是站不穩。最後沒辦法，只能弓著身子、屁股往後挪著往下退，心怦怦跳得快蹦出來——陡坡邊就是百米深溝，底下是翻著白沫的河，稍不留意就可能滑下去。
原本八裏的山路，走了兩個多小時。眼裏只有腳下的泥坑，早忘了頭上的草帽啥時候滾到溝裏去了。披在肩上的塑膠紙被風刮得歪歪斜斜，雨水順著衣領往脖子裏灌，冷得人打哆嗦，全身的衣服都濕透了，貼在身上像塊冰。布鞋的鞋幫裂了大口子，泥和水往鞋裏灌，索性脫了鞋光腳走——石子硌得腳底疼，卻比穿著濕鞋輕快些。進教室時，窗戶裏投來的目光都帶著“見怪不怪”的熟稔：誰的鞋沒在雨天裂過口？誰的衣服沒在九月淋透過？這樣的場景，在開學季的雨天裏，太常見了。
現在想來，那年九月的雨，哪里是纏人，分明是在悄悄澆灌我們心裏的盼頭。盼著快點長大，盼著把苦日子熬過去，盼著有一天能走出這山塬，見一見塬外更寬的天——那裏的路，總該不這麼難走吧？
下山塬的路難走，回家上山塬的路更要咬牙扛。下雨天返校時，要扛著自行車走山路——車是借的，怕在泥裏摔壞；回家時，要抱著一大包沒做完的作業本，紙頁怕被雨淋濕，得揣在懷裏捂著；背上還馱著半蛇皮袋從學校灶房撿的剩饃——饅頭掰成塊，曬乾了帶回家喂豬，年底賣了豬，好湊夠來年的學費。雨絲混著汗水往下淌，順著下巴尖滴進衣領，偶爾忍不住掉幾滴眼淚，流到嘴角，滿是鹹澀的味道。可再苦，也沒敢停下腳步——懷裏的作業本是明天的課，背上的剩饃是來年的書費，心裏的盼頭，是最好的力氣。
好在九月的路從不是一條死胡同，總有峰迴路轉的驚喜。衛校畢業那年的九月，家裏蓋起了二層小樓，紅磚牆在秋陽下亮得晃眼；家鄉的山路也鋪成了水泥路，黑色的路面繞著塬轉，再也不用踩泥了；鎮上還通了班車，塬上的人不用再靠腳丈量山路，山塬間多了拉人上下的蹦蹦三輪車，“突突突”的馬達聲，比當年的雨聲熱鬧多了。不用再光腳蹚泥，不用再扛著自行車爬坡，日子像被曬透的棉被，暖烘烘的，裹著踏實。
結婚那年的九月，秋雨也格外溫柔。婚禮散了後，我看見父母在灶房裏偷偷抹眼淚——他們這輩子最擔心的，就是我在南塬上打光棍，如今總算放了心。母親攥著我的手，掌心還是當年納布鞋磨出的繭，說：“以後的路，就順了。”那天的雨酥酥綿綿的，落在院心的梧桐葉上，像撒在路途中的祝福，沾在衣角都是甜的。
十年前的九月，兒子考上了新疆大學。我和妻子陪著他去報名，第一次在九月走出了熟悉的關中平原，踏上了往返四千多公里的路。西出嘉峪關時，風裏帶著西北的遼闊，遠處的雪山像鋪了層白霜；摸到天山池水時，指尖涼得像碰著了碎玉，水清澈得能看見底下的石子；沿著草原上的牧道慢慢走，風裏飄著牧草的香，腳下的路軟得像地毯——忽然想起當年扛著自行車爬塬的路，泥硌得腳底疼，風刮得臉發麻。原來日子早把難走的路，釀成了如今值得回味的風景。我們把九月最鮮活的記憶，都留在了大美新疆的山川裏，留在了兒子第一次離家的路上。
最該感恩的是今年的九月。許是天公作美，連陰雨突然停了，秋陽照著路，亮堂堂的。在新疆工作滿五年的兒子，在這個月辦了婚禮。我們夫妻倆兩趟往返萬裏，看著他牽著新娘的手笑，看著他給我們敬茶時眼裏的光，心裏的暖比秋日的太陽還熱。這是我們家九月裏最亮的喜事，也是這麼多年來，“路”給我們最好的回饋——走了那麼多泥路，終於踩著坦途，看見了孩子的幸福。
只是九月也藏著一點隱隱的遺憾，像秋雨過後的雲，總散不去。女兒在千裏之外的廣西讀大學，明年就大五畢業了，可這麼多年，我們一次都沒送過她去學校。那年九月疫情封控，火車站關了門，她背著行李箱獨自坐高鐵去廣西，電話裏說“爸，我到學校了，別擔心”，我握著電話，聽見那邊有桂花的香氣飄過來——她最愛桂花。後來日子忙，診所的病人多，總想著“下次開學送她去”，可“下次”一直沒到。去年秋天，她發來視頻，鏡頭裏是學校門口的桂花樹，滿樹金黃，她說：“爸，廣西的九月不怎麼下雨，就是桂花香得嗆人，我摘了幾朵夾在書裏，等回家給你看。”我盯著螢幕裏晃悠的桂花枝，忽然想起當年送兒子去新疆時，他也指著天山說“爸，這水比咱塬上的泉還清”——一樣的九月，一樣的孩子，一樣的“想讓爸媽看看我的路”，我卻沒能陪女兒踩過一次廣西的路，沒能聞聞她書裏桂花的香。這份虧欠，總在心裏繞。
其實人生路就像九月的路，有泥濘也有坦途，有遺憾也有驚喜。今年九月的雨停得及時，可我總記得早年那些淋透衣裳的雨——它們沒讓路變近，卻讓走在路上的人，學會了把難嚼的苦，慢慢釀成後來的甜。又是一年九月，地裏的玉米黃了，穗子沉得壓彎了杆；家裏的喜事來了，笑聲繞著屋樑轉。哪怕還有沒陪女兒走的路，可只要還在走，就總有新的風景在前面等——或許明年春天，能陪她去廣西看看桂花，走一走她走了五年的路。
不管腳下的路還要走多遠，我知道，只要一家人在一起，一步一步往前挪，就會越走越穩，越走越好。就像當年的山塬路，從泥路變成水泥路；就像我們的日子，從苦日子過成甜日子。
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 227
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 51
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 60
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 67
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 39
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 456
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 432
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 6 小時前 ・ 59
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 740
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 54
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 12
張文不滿社會、又缺乏情感支持 專家：孤狼式攻擊博取關注
27歲張文昨日在台北車站及捷運站外持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷，這起「孤狼式攻擊」案件凸顯出犯案者對社會的強烈不滿，加上長期缺乏情感支持系統，最終引發極端報復行為。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 34
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 174
修《憲訴法》搞「國會至上」！ 大法官尤伯祥「萬言書」：不能坐視立法院擴權
憲法法庭昨（12/19）宣告立院藍白版的《憲訴法》修正條文違憲，大法官滿血復活。大法官尤伯祥更撰寫協同意見書，指3名退席大法官見解限於「循環論證」謬誤，痛批立院修法侵害大法官職權及司法獨立，想不修憲實質廢除大法官職掌的違憲審查制度，直指這是立院翻修《立法院職權行使法》後再次擴權，對民主憲政秩序造成的威脅更甚。「不能繼續束手坐視，大法官勇於擺脫桎梏行使職權，是唯一出路。」太報 ・ 13 小時前 ・ 456