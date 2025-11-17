〈九條好漢在一班〉作詞家黃瑩辭世 為台灣留下無數經典

黃瑩17日於台北榮總安詳辭世。翻攝黃瑩臉書

軍歌〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉、〈夜襲〉等經典作品的作詞者、知名音樂家黃瑩，今（17日）凌晨2時於台北榮總安詳辭世，享耆壽95歲。消息一出，文化與音樂界深感哀悼，紛紛緬懷這位為台灣留下無數經典旋律的大師。

黃瑩出生於民國20年上海英租界，自小接受音樂與藝術薰陶。38年來台後為求生計入伍，起初在裝甲兵學校擔任學徒兵，仍不放棄音樂夢。之後他考取政工幹校（今國防大學政戰學院前身）音樂系，開啟其音樂創作之路。

黃瑩年輕時在成功嶺擔任指導員。翻攝黃瑩臉書

民國49年，國防部成立「軍歌創作小組」，黃瑩因古典詩詞底子扎實，被選回母校擔任助教並負責軍歌詞作，正式展開其最廣為人知的創作時期。黃瑩曾回憶，〈九條好漢在一班〉雖是他自認「最沒文采」的一首，卻因直白有力、易於傳唱而成為跨時代代表作。並透露，〈夜襲〉原詞「沒有星星，沒有月亮」被阿兵哥唱成「沒有信心，沒有力量」，讓他只好改為後來的「夜色茫茫，星月無光」。

除了軍歌作品，黃瑩在音樂、影視與教育領域皆有深厚貢獻。他曾任軍官、中視編審、台灣藝術大學講師、副教授，並創作多首藝術歌曲；黃瑩終身不懈創作，2016年獲頒國防部終身成就獎，以表彰其在軍中音樂文化的重要地位。他生前經常鼓勵後輩，活躍於音樂廳與國樂團之間，關心文化發展，表示：「作詞是一門歌唱文學，要順口、要合節奏、要讓人願意唱。」



