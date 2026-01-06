「九段線」再惹禍！Netflix越南下架《驕陽似我》 中媒喊「文化歸文化」

越南政府網站發布照片，將中國劇《驕陽似我》播出的「九段線地圖」打叉，Netflix已應要求下架。翻攝《越南新聞網》



在越南政府一聲令下，全球串流龍頭Netflix在越南下架中國連續劇《驕陽似我》，因為劇中出現將絕大部分南海海域劃歸中國的「九段線地圖」。中國官媒則呼籲「文化歸文化、南海問題歸南海問題」。

《彭博新聞》、英國廣播公司（BBC）報導，越南文化部電影司1月4日發表聲明說，稱《驕陽似我》劇中出現九段線地圖，「歪曲事實且侵犯越南的國家主權」。

Netflix隨後發表聲明稱，在收到越南政府的書面要求後，已於越南下架《驕陽似我》。

廣告 廣告

據報導，引發爭議的「九段線地圖」在《驕陽似我》第25集數度出現，劇情是關於中國的太陽能產業發展。當時劇中主角在大學上課時，「九段線地圖」數度出現在課堂投影片中。

北京當局並未正式回應越南的禁令，但官媒《環球時報》週二（1/6）發表文章，呼籲越南「文化歸文化、南海問題歸南海問題」，

在此之前，中國連續劇《許我耀眼》、《向風而行》也曾因出現九段線地圖場景，遭越南政府下令於Netflix下架。

美國電影《壞壞萌雪怪》（Abominable）、《秘境探險》（Uncharted）、《芭比》（Barbie）也因出現九段線地圖畫面，遭越南禁映。

儘管台灣、越南、菲律賓、馬來西亞與汶萊都曾提出抗議，但中國近年對南海「九段線」海域的主權主張愈發強勢，不僅擴建部分島礁並興建設施，也進行海上巡邏，經常與菲律賓海軍發生激烈對峙。

中國主張南海「自古」屬於中國，宣稱考古出土的陶片，到中國漁民使用的航海指南都是證據。

2016年，位於荷蘭海牙的國際仲裁法院庭裁定，中國在南海的主權主張缺乏法律依據，但北京拒絕承認這項判決。

北京與越南之間的爭議，聚焦於西沙群島與南沙群島，中國地圖上的「九段線」正是環繞這些島鏈所劃設。

中國聲稱，數百年前就擁有這些群島的主權，但越南強烈反駁，表示中國在1940年代以前都未曾對這些島嶼聲稱擁有主權。

河內當局表示，越南自17世紀以來就實際統治西沙群島與南沙群島，且握有相關歷史文件可資證明。

更多太報報導

誰有內線消息？神秘客事前5小時重押馬杜洛下台 大賺1300萬

美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元

不用三星用小米！李在明與習近平晚宴後曬自拍 稱獲得「人生照片」