「九段線」惹火越南！中劇《驕陽似我》被下架 中共官媒：文化歸文化

中國連續劇《驕陽似我》由宋威龍（右）、趙今麥主演。（翻攝自netflixtw IG）

中國連續劇《驕陽似我》出現繪有中國主張的南海「九段線」地圖，其海域爭議問題違背越南南海主權的主張，越南政府勒令串流龍頭Netflix將此劇在越南下架。中國對於主權問題向來寸步不讓，但其他國家悍然頒出禁令，中共官媒《環球時報》又喊話：「文化歸文化、南海問題歸南海問題。」雙重標準不言而喻。

越南文化部電影司4日發表聲明，稱《驕陽似我》劇中出現九段線地圖，「歪曲事實且侵犯越南的國家主權」；Netflix隨後宣布，收到越南政府的書面要求，已在越南境內下架《驕陽似我》。據悉「九段線地圖」數度出現在《驕陽似我》第25集，觸碰到越南南海主權的紅線。

北京當局並未正式回應越南禁令，但官媒《環球時報》今天發表文章，呼籲越南「文化歸文化、南海問題歸南海問題」，中國連續劇已數次「偷渡」主權議題，包括《許我耀眼》、《向風而行》都曾因出現九段線地圖場景，讓越南政府向Netflix勒令下架。

中國除了長期以來主張「台灣是中國的一部分」，也主張在南海的主權，並畫出「九段線」，因此與菲律賓、越南等國在南海不時出現主權紛爭。電影《芭比》、《秘境探險》與《壞壞萌雪怪》，就曾因為片中出現中國主張的九段線地圖，被越南政府禁止上映。





