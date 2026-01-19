一一九消防節 學甲法源幼兒參訪分隊體驗

一一九消防節，學甲法源幼兒園的小朋友，參訪學甲分隊體驗消防人員工作。(三大隊提供)

記者盧萍珊/學甲報導

響應一一九消防節培養幼兒防災安全意識，學甲法源幼兒園十九日前往學甲消防分隊參訪，透過實地體驗與學習，了解家庭用火、用電安全教育。

學甲消防分隊及婦宣隊先向幼兒園師生介紹消防車輛、救災裝備及消防人員工作內容，並以生動活潑、淺顯易懂的方式，教導幼童正確使用電器、遠離火源，並強調安裝住宅用火災警報器的重要性。

現場提供實際噴水操作，在消防隊員陪同下，兒童穿著消防衣扮演小小消防員操作消防瞄子射水，讓防災觀念從小扎根。法源幼兒園師生準備感謝卡，向消防人員表達感謝之意。

第三大隊鄭誌峰大隊長提醒，安裝住警器可在火災發生初期及早發現火災、立即反應滅火並及時避難逃生，提醒大家，寒冬使用熱水器須注意通風，避免一氧化碳中毒。春節即將到來，期間切勿任意燃放爆竹煙火，而燃放時請依燃放前?五要?及燃放時?五不?原則，注意安全。