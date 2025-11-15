九縣市及廿七家優秀廠商齊聚雲林共創SBIR創新研發永續新篇章

九縣市及廿七家優秀廠商齊聚雲林，共創SBIR創新研發永續新篇章。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

一一四年由雲林縣府主辦「中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」，十五日中區包括台東縣等九縣市政府及廿七家優秀廠商齊聚古坑綠色隧道，在經濟部中小及新創企業署長李冠志見證下，雲縣長張麗善交棒予明年主辦的台東縣政府，展現中臺灣產業蓬勃的發展動能。

台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及臺東縣、雲林縣共九縣市政府齊聚古坑綠色隧道，攜手展現地方產業的創新精神與研發能量，擴大縣市合作與聯合行銷效益。成果展更邀集九縣市廿七家SBIR優秀廠商共同參與，透過商品展示與展攤互動，呈現各地企業在研發創新及產品升級上的豐碩成果。

張麗善與經濟部中小及新創事業署長李冠志、各縣市政府代表共同啟動亮點啟動儀式，象徵中台灣攜手合作，創新永續共存共榮。張麗善說，雲林縣地方型SBIR計畫已邁入第十八年，輔導三三九家企業中，有一百家成功獲得專利，創造三十億產值，當然這也要感謝經濟部中小及新創事業署的支持，同時感謝九縣市齊聚展成果，透過平台交流分享經驗，以及公部門的支持協助，讓產業升級、提升研發技術、強化產業實力。

張麗善交棒與下屆主辦縣市台東縣政府。（記者陳正芬攝）

李冠志署長說，二十多年來補助中部九縣市中小型企業等共三千件補助案件，包括重要的數位轉型、運用AI人工智慧、節能減碳、通路布達、品牌等等案例，藉以帶動產業發展，中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，國家的經濟才會好，將持續與大家一起來加強合作，更藉由平台把中部地區相關的小型創新研發推介給市場、全國，甚至國際，締造市場競爭力與產業永續發展。

活動最後，由雲林縣政府張麗善縣長將象徵合作傳承的旗幟交接給下一屆主辦縣市臺東縣政府，寓意產業創新精神的延續與跨縣市合作能量的傳承，為活動畫下圓滿句點。現場九縣市成果展示，近年SBIR計畫在地方產業升級、數位轉型、綠色製造、智慧農業及文化創意等領域的亮眼成績，讓民眾能近距離體驗各地企業的創新魅力，進一步了解地方產業研發的具體效益與成果。