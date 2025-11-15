九縣市齊聚雲林 共創SBIR創新研發永續新篇章

九縣市齊聚雲林共創SBIR創新研發永續新篇章。（記者劉春生攝）

由雲林縣政府主辦「一一四年度中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」，十五日在古坑綠色隧道中央草皮盛大登場，聯合臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及臺東縣等九縣市政府共同參與，攜手展現地方產業的創新精神與研發能量，擴大縣市合作與聯合行銷效益，現場氣氛熱烈、人潮踴躍，展現中臺灣產業蓬勃的發展動能。

此次成果展匯集來自九縣市、二十七家優秀 SBIR 廠商共同參與，透過商品展示與展攤互動，全方位呈現各地企業在研發創新與產品升級上的豐碩成果。活動現場由雲林縣長張麗善、經濟部中小及新創企業署李冠志署長，以及各縣市政府代表共同主持亮點啟動儀式，象徵中臺灣攜手合作，邁向創新、永續、共存共榮的新里程碑。出席貴賓包括雲林縣議員賴明源，雲林縣議員簡慈坊、雲林縣議員林文彬、以及雲林縣議員蔡東富議員夫人洪惠玲等人，也一同到場響應與觀禮成果展，為九縣市的優秀廠商鼓勵打氣。

縣長張麗善表示，此次成果展不僅是中臺灣九縣市攜手共創的新里程碑，更展現地方政府共同推動「產業轉型 × 智慧創新 × 在地永續」的決心。特別感謝中央及各縣市政府及企業踴躍交流，雲林縣此次也有六大新創業者與會，期盼透過此次展覽深化區域合作、強化產業鏈結，讓地方創新成為推動中臺灣經濟繁榮的新動能。

張縣長同時也勉勵企業在競爭激烈的環境中持續投入研發創新，強化企業體質、掌握新商機、提升競爭力，攜手打造更具韌性的地方產業生態系。並希望SBIR成果能夠與雲林良品相結合，共同打出行銷通路，不只於臺灣市場，在國際市場上也能佔有一席之地。

經濟部中小及新創企業署李冠志署長指出，SBIR是鼓勵中小型企業創新研發的補助機制，中部九縣市過去二十年來已推出近三千件補助案，當中不乏數位轉型，運用AI人工智慧、節能減碳，符合通路布建、品牌以及相關包裝材質研發創新案例，對於帶動地方產業發展非常重要。

建設處處長廖政彥表示，此次雲林參加的廠商包含了酷樂農場、玉山鑫有限公司、喜田國際企業社、李紀烏魚子、子宏農產行及豐漁水產養殖有限公司等六家代表企業，展出內容橫跨農產加工、特色食品與水產養殖等領域，充分展現雲林在農業科技化、食品精緻化及養殖產業升級上的雄厚實力。透過多元的創新成果與商品呈現，凸顯雲林產業鏈的豐富能量與持續推動品牌化、永續化的發展成果。其中豐漁水產研發的智慧無人飼料船，在「一一三創業歸故里創新創業競賽」榮獲金讚獎（冠軍），並在「第十五屆 IIIC 國際創新發明競賽」奪得金牌。

中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好，經濟部將持續與各個縣市，特別是與中部地區縣市加強合作，透過行銷平台將雲林以及中部地區優質企業、創新研發案例，在國內市場開發或國外市場拓展，持續提供相關協助，創造更好成績。

活動最後，由雲林縣政府張麗善縣長將象徵合作傳承的旗幟交接給下一屆主辦縣市臺東縣政府，寓意產業創新精神的延續與跨縣市合作能量的傳承，為活動畫下圓滿句點。透過中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展，不僅促進縣市間的交流互動，也加速產業創新整合與跨域合作，為地方產業注入永續發展的新契機，開創共榮共創的嶄新篇章。

成果展由雲林在地知名表演團體-探索鼓陣團震撼登場，以鼓樂結合節奏與肢體律動，展現創新能量的凝聚與爆發，為活動揭開熱血序幕。鼓聲震撼綠色隧道，象徵中臺灣九縣市在產業創新上的同心協力與強勁動能。現場規劃九縣市成果展示專區，展出近年SBIR計畫在地方產業升級、數位轉型、綠色製造、智慧農業及文化創意等領域的亮眼成績，讓民眾能近距離體驗各地企業的創新魅力，進一步了解地方產業研發的具體效益與成果。