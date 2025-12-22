九芎埤打造水雉五星級育嬰房

農業部林業及自然保育署嘉義分署為復育保育類珍貴稀有水雉族群，營造適宜棲息與繁殖環境，認養位於嘉義縣水上鄉九芎埤塘，日前趁著九芎埤抽水曬池的低水位期間辦理外來種水生物移除活動，邀集生物多樣性研究所、嘉義縣野鳥學會、塗溝社區居民、嘉南藥理大學與嘉義大學師生等七十五位夥伴，下水移除外來魚種共計五十五公斤、四四六尾，期能恢復埤塘整體生態平衡，保護水雉雛鳥不受外來種威脅，讓九芎埤成為嘉義縣水雉繁殖最佳場域。

嘉義分署說明，集眾人之力辦理外來種移除活動，主要是因為水雉雛鳥會跟著鳥爸爸漫步在水面浮葉植物上覓食，然而水裡的肉食性外來魚種如泰國鱧會躍出水面將雛鳥吞噬，是雛鳥最大的威脅。嘉義分署為保育嘉義地區的水雉族群，向農田水利署嘉南管理處認養目前無灌溉功能的九芎埤，趁著冬季停灌期間抽水曬池，改善優養化水質及厭氧態底泥，以利來年浮葉植物的生長，同時水位降低也是移除外來種魚類的最佳時機，從多方面打造水雉優質的「育嬰房」。

嘉義分署指出，希望這次水質的改善與移除外來種，能使明年度浮葉植物種植作業更順利，讓水雉明年度更安心地回到此處棲息繁殖，同時也呼籲民眾勿任意放生或於重要濕地內放養魚類，這將破壞原有生態系統。這次活動不僅是水雉復育工作的重要一環，更是推動「嘉南國土生態綠網」計畫的具體實踐，透過政府與社區民眾攜手合作，改善棲地環境並串聯濕地地景，期提升國土生物多樣性安全網效能。