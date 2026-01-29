九芎神木後「火線長達400米」畫面曝光 消防「上下包夾」夜戰山林大火

社會中心／林昱孜報導

九芎神木後「火線長達400米」空拍畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

山林火警！雲林縣古坑鄉草嶺村石壁仙谷及九芎神木後方山區，今（29）日晚間6時47分突然竄出火舌，雲林縣消防局獲報後，立即派遣草嶺、古坑、公園分隊及第一大隊，共計6車14人前往搶救，並通報林業及自然保育署嘉義分署派員前往，神木後方火光狂竄，現場畫面曝光。

九芎神木後火光狂竄，消防「上下包夾」夜戰山林大火。（圖／翻攝畫面）

石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，突然在29日晚間6時許竄出火光，消防局立即派遣人車前往，首批人車於晚間7時20分抵達九芎神木，但由於該處位處半山腰，車輛無法到達，警消、義消及村民約有30多人前往滅火。

九芎神木後火光狂竄，消防「上下包夾」夜戰山林大火。（圖／翻攝畫面）

消防人員發現燃燒區域呈縱狀分布長達400公尺，高度落差達200公尺。目前警消與林保署人員正採取「上下包夾」戰術摸黑滅火。截至晚間10時10分回報，第一線人員已推進至上方第1火點，由上往下進行壓制，第二線人員則處理下方第5火點，持續向上推進，目前第1火點火勢已撲滅。

