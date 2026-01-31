九華山地藏庵冬令救濟助弱勢家庭 黃敏惠感謝發揮慈悲大愛助弱勢溫馨過年

【記者吳瑞興／嘉義市報導】嘉義市長黃敏惠今(31)日上午，出席財團法人九華山地藏庵所舉辦冬令救濟活動，感謝九華山地藏庵發揮慈悲大愛精神，幫助弱勢民眾度過一個溫馨的農曆新年，也盼藉活動喚起社會對弱勢族群更多的關注與關懷。嘉義市政府衛生局配合冬令救濟活動 於九華山地藏庵廟前廣場設站，提供帶狀疱疹、流感和新冠疫苗接種服務，關懷有需要的族群。

黃敏惠市長今日一早參與活動，並親手將冬令救濟物資、慰問金交予民眾。黃敏惠市長表示，公部門資源有限，民間力量卻是無限的，感謝九華山地藏庵歷年來的無私付出，幫助許多需要幫助的家庭，希望社會各界能夠繼續伸出援手，讓更多貧困家庭感受到溫暖，並帶動社會共同扶弱濟貧的善良風氣，讓弱勢家庭在新的一年感到溫馨與關懷。

黃敏惠市長也提到，過去一年，面對丹娜絲風災、國際情勢變化，市府在財政穩健、未舉債的前提下，運用歲計賸餘加碼普發嘉義市市民現金6,000元，用以穩定民生，並在農曆過年前發放，讓更多市民能安心過好年。希望在實質為市民提供幫助的同時，也鼓勵市民支持在地攤商與店家，讓消費動能再回到嘉義市店家及市場。

九華山地藏庵董事長蔡爾健表示，九華山地藏庵自民國94年起，秉持地藏王菩薩慈悲大愛的精神，持續辦理冬令救濟活動，並致力於社會公益。今年的冬令救濟活動，提供1,158戶弱勢家庭4,600元冬令慰問金(含白米代金600元)，共計新台幣532萬6,800元整。

今日嘉義市政府衛生局也配合活動，於廟前廣場設站，提供免費的「胸部X光檢查」、針對設籍本市滿一年之低收及中低收入戶65歲以上長輩施打帶狀疱疹病毒疫苗及提供流感、新冠和肺炎鏈球菌疫苗施打服務，關懷有需要的族群。市府警察局也於廟前廣場設站，宣導防詐及道路安全等相關資訊。

圖說：嘉義市長黃敏惠今(31)日上午，出席財團法人九華山地藏庵所舉辦冬令救濟活動，感謝九華山地藏庵發揮慈悲大愛精神，幫助弱勢民眾度過一個溫馨的農曆新年，也盼藉活動喚起社會對弱勢族群更多的關注與關懷。（記者吳瑞興翻攝）