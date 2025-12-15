九豪：氮化鋁基板切入AI光通訊 明年整體業績看增

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）電阻用氧化鋁陶瓷基板廠九豪精密今天表示，氮化鋁基板應用在人工智慧（AI）光通訊領域，2026年出貨可逐季成長，明年續開發非電阻基板產品，預期明年業績目標成長兩位數百分比。

九豪下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望明年營運，九豪財務長陳永倉指出，在高階薄膜基板方面，因應薄膜電阻市場競爭與成長，九豪強化材料提高競爭力；在車用研磨基板部分，由於毛利較佳，九豪爭取更多分配量，擴增設備提高良率，配置安全庫存。

在雷射基板方面，陳永倉指出，已切入中國大陸廠商應用，爭取更多訂單；至於在高利潤的氮化鋁（AIN）基板，九豪正逐步出貨，應用在人工智慧光通訊領域，預期明年出貨可逐季成長，規格提高且持續送樣。

針對高毛利的車用含氧感測元件用OSL材料，陳永倉指出，印度、東南亞、南美汽車和摩托車需求高，短期燃油車仍有需求。

陳永倉預期，九豪2026年業績目標成長兩位數百分比，明年被動元件電阻基板需求可維持成長，不過在中國大陸廠商生產量增加，成本競爭劇烈下，市場銷售價格有下滑趨勢。

陳永倉指出，面對電阻基板價格競爭持續，九豪積極發展包括車用和散熱等非電阻基板產品，明年氮化鋁基板出貨加溫，新廠效能2026年浮現，挹注明年業績成長。

觀察海內外市場比重，九豪說明，今年前10月台灣市場業績占比約28%，台灣以外市場占比約72%；在產品類別比重上，電阻用陶瓷基板占比約54%，非電阻用基板占比約46%。從應用端來看，被動元件電阻基板占比約5成多，車用基板占比約3成。

九豪指出，中國大陸昆山廠目前有8條生產線，導入自動化設備，每月產能2400萬片，目標全稼動率每月產能3000萬片，目前稼動率約80%至85%。（編輯：張良知）1141215