九門AI實戰課程任你選 新北勞大1/8起開放報名

▲AI實戰課程任你選新北勞工大學一月八日起開放報名。（圖：新北勞工局提供）

為協助勞工強化數位競爭力、掌握職場趨勢，新北市勞工大學一一四年度第二期課程即將開課，選課報名自一月八日起至二月廿三日止。凡設籍、居住地或工作地在新北市的勞工皆可優先至「新北勞動雲－勞工大學」網站報名。

勞工局今（七）日表示，隨著人工智慧快速發展，AI應用已成為各行各業不可或缺的核心能力。本期勞工大學特別規劃九門AI相關課程，內容涵蓋生成式AI職場應用、AI生活實務、AI輔助Excel數據分析等，首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，協助學員系統性培養AI應用能力，取得國家級證照為履歷加分。

此外，勞工大學持續推出英語、日語、韓語、會計、水電修繕等實用職能課程，以及《勞動基準法》、勞工保險、勞資爭議解析等勞動教育課程，協助勞工在精進專業技能的同時，能強化勞動法令知能，保障權益。

本期課程於五股、三重、板橋致理科大及土城新北高工等四大校區開課。職能課程每學分僅收費一千元，勞動教育課程僅收取保證金，出席達標即可全額退還；同時選修兩類課程者，職能課程學分費享半價優惠。另針對夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙者及低收入戶，提供學分費八折優待。非勞工身分市民亦可透過候補方式參與，名額有限，詳細資訊請至「新北勞動雲－勞工大學」網站查詢。