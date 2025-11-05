九降風喚起音符活力 鄭朝方：月底來竹北聽音樂故事

新竹縣竹北市長鄭朝方（右2）與地方民代邀請大家29日到竹北縣政六路聽音樂故事。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（5）日表示，「竹北音樂故事」29日將以「Rhapsody狂想曲」主題在竹北縣政六路精緻登場，不只帶來音樂故事，更為文化美學扎根。

繼8日將揭幕的「城中城、歌中歌」金曲演唱會之後，竹北市公所將於29日續推2025「竹北音樂故事」。鄭朝方回顧，2024年公所首度推動這場音樂實驗教育，把專業音樂帶進校園，讓社團學生與音樂大師共練和共演，沒想到結果超乎預期並獲得廣大迴響，一年來各大活動中遇到竹北各校音樂班家長，都紛紛表達對二次音樂會的期待，當然不能辜負。

今天則是「音樂故事」會前記者會，鄭朝方與竹北市代會主席林啟賢、副主席葉信輝及多位市民代表都親臨現場，更找來「鍵盤旅人」鋼琴家盧易之以《桃花過渡》為記者會帶來祝福，他也將在29日現場與興隆國小音樂班同台演出。而29日「耀世名弓」小提琴家曾耿元與東興國小音樂班、「豎笛王子」林志謙與仁愛國中音樂班、「弦樂巨擘」蘇顯達與成功國中音樂班也將同框，「小提琴新秀」魏靖儀更將與安興、光明雙國小同台演出，前幾組陣容將從台灣民謠起，一路演奏經典動畫、世界名曲到古典樂章的跨領域曲目，讓民眾在旋律中感受竹北跨世代的青春、文化與想像力。

「鍵盤旅人」鋼琴家盧易之（左）29日要到竹北與音樂班成員同框飆樂，新竹縣竹北市長鄭朝方（右）相當期待。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

公所官員介紹，這次活動將於10日起在Open Tix（兩廳院文化生活）平台開放線上索票，規劃為日光場13:30–17:00、星光場18:30–21:30，從親子午後到浪漫夜色，打造城市音樂節般的沉浸式體驗，「竹北市公所臉書粉絲團」有進一步活動詳情與索票資訊。

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）認為音樂教育要長長久久，除了一次性的音樂活動外，公部門還可以再多做些什麼。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方強調，城市的美學教育不只是口號，而要堅持永續辦下去，像竹北音樂故事不只有一次性演出，更有文化扎根工程，把音樂的因子自然地融入下一代，五名大師親臨竹北，將具體把專業藝術轉變成全民的文化養分，11月九降風起，竹北音符將活潑地跳動在街頭巷尾，值得大家聆賞。

