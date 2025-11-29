「九降風」吹起 竹縣烏魚節熱鬧登場

「114 年新竹縣烏魚節暨食魚教育文化推廣活動」正式登場。





「114 年新竹縣烏魚節暨食魚教育文化推廣活動」，29日上午在竹北田媽媽福樂休閒漁村正式登場，今年活動以「烏魚節：漁村慢行」為主題，由新竹縣政府及竹北市公所共同輔導水月休閒農業發展協會舉辦，結合食魚教育體驗、市集展售、永續手作與舞台演出，吸引民眾攜手走入竹北海口，感受烏魚季最豐收、最具文化風味的時節。

縣府農業處表示，拔子窟為全台最北端的烏魚養殖區，秋冬之際的「九降風」，是烏魚子乾製的天然優勢。全區約67公頃的養殖面積，孕育出色澤金黃、風味濃厚的高品質烏魚子。在地生產的烏魚子曾榮獲全國十大金鑽烏魚子與優質烏魚子等獎項肯定，並打造在地品牌「九降金品」，成為新竹縣最具代表性的伴手禮之一，今年產量預估7萬尾。

烏魚節是竹北養殖區最重要的收穫節令，竹北市水產養殖產銷班在產官學合作下，近年推動智慧化管理、產地標示、溯源建置與友善養殖方式，讓烏魚產業朝向更安全、透明與永續的方向發展，讓民眾買得放心、吃得安心。

今年「烏魚節：漁村慢行」精心規劃食魚教育體驗，日前邀請竹北國小師生走進拔子窟養殖區，近距離觀察烏魚捕撈作業、體驗震撼的「烏魚瀑布」，並由導覽老師、漁民講解烏魚智慧養殖與全魚利用概念，讓孩子從餐桌回到魚塭，認識地方漁業文化，現場反應熱烈，並帶動光明、嘉豐等國小師生響應參訪。



