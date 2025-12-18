九鴻管理顧問推出智慧清潔管理系統 台灣醫療科技展亮相

圖/九鴻管理顧問有限公司提供

起源於台中的九鴻管理顧問2025台灣醫療科技展正式發表全新Smart Cleaning Management App智慧清潔管理系統，以數位化工作流程協助醫院全面提升清潔品質，重塑醫院清潔人力營運效率，打造透明、可追溯的醫療環境管理模式，建立新一代醫療院所清潔維護營運標準。

除了創新流程管理架構外，該系統已取得台灣專利與新加坡專利，審查委員一致認為本系統具備新穎性、進步性及產業利用性，展現其在清潔管理領域的技術突破與商業價值。

目前多數醫療機構仍依賴紙本紀錄與人工通報，面臨回報延遲、任務狀態不透明、查核困難等問題，九鴻智慧清潔管理系統以三大核心模組為中心，為醫院打造可視化、可追蹤的流程管理：

三大核心功能

1.病房清潔任務管理：自動接收院方清潔任務並即時派工，完整記錄時間戳記。

2.QR Code 問題通報：訪客與員工掃碼即可通報環境問題，上傳照片並追蹤處理進度。

3.廁所巡檢管理：行動巡檢表搭配拍照存證與自動紀錄，提升巡檢準確度及稽核效率。

透過即時任務追蹤、無紙化紀錄與數據分析，醫院能有效縮短處理時間、降低人員負擔，大幅提升清潔品質與透明度。系統亦可提供管理報表與趨勢分析，協助醫院做出清潔人力精準決策，真正實現以數據驅動營運。

醫療後勤數位轉型新標準 × 深耕醫療產業

九鴻深耕醫療產業多年，專注於醫院清潔維護營運流程優化、數位轉型與專業教育訓練。本次推出智慧清潔管理系統，結合醫療場域需求與科技工具，期待為醫院建立更高標準的環境安全管理模式。

多元場域導入，打造智慧清潔管理新標準

九鴻智慧清潔管理系統具備高度彈性，可從醫院延伸至多種需要高品質環境維護的場域，透過掃碼通報、即時自動派工與自動紀錄建立透明流程。系統以數據化、可追溯的管理方式，協助不同產業提升清潔效率與環境安全，形成跨場域智慧清潔管理生態。沈秀枝總經理表示：「智慧清潔管理不只專屬醫院，任何需要維持環境品質的場域都可以透過數位工具實現透明化管理。從醫療到長照、企業到公共空間，我們希望以科技協助更多產業建立更高標準的環境安全。」