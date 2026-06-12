「九ㄉㄡ嘛Dance」畢業獻禮 大同國中舞蹈班舞出青春最終章

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】畢業季來臨，對彰化縣立大同國中舞蹈班的學生而言，不只是揮別校園生活的時刻，更是以舞蹈訴說青春故事的重要舞台。大同國中舞蹈班畢業班學生攜手學妹，共同舉辦年度成果發表會，以「九斗嘛Dance」為主題，取自日文「ちょっと待って（等一下）」的諧音，象徵著即將告別國中歲月的舞者們，希望時間能稍作停留，讓大家再次細細品味這段以舞蹈編織而成的成長記憶。

年度的舞蹈班成果發表，看見大同國中荳蔻年華的學子綻放光彩的精采。（圖／記者周厚賢攝）

舞台上，一支支融合古典與現代元素的作品輪番登場，學生們將多年來在大同國中所學習的舞藝淋漓盡致地展現出來。從肢體技巧的掌握、節奏的拿捏，到情緒層次的詮釋，每一個動作都蘊含著她們對舞蹈的理解與熱愛，也記錄著從懵懂少女蛻變為自信舞者的歷程。指導老師陳俞貝表示，學生從國小升上國中之後，舞蹈學習不再只是基本功的反覆訓練，而是進一步學習如何透過肢體語言反映情境與情感，讓每一個伸展、旋轉與跳躍，都具有觸動人心的力量。隨著青春期的到來，這群年輕舞者逐漸萌生自我創意與想法，因此在國三階段，課程也加入共同創作的元素，引導學生將內心的情緒、對生命的感受以及對未來的想像，轉化為一段段獨具特色的舞碼。

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台下滿滿的舞迷，見到舞者們用青春亮麗展現出的舞藝美學。（圖／記者周厚賢攝）

在座無虛席的觀眾席中，家長、師長與親友以熱烈掌聲回應舞台上的精采演出。其中，16位即將畢業的國三舞者，以最成熟的姿態完成國中階段最後一次成果發表，為三年的舞蹈學習畫下動人的句點。雖然升上高中後，這16位畢業生未必都會繼續選擇舞蹈相關科系就讀，但她們一致認為，舞蹈帶給自己的收穫，早已超越技巧本身。長年共同排練所培養出的團隊默契、彼此扶持的情誼，以及與人相處的溝通能力，都成為人生中珍貴的養分。而且對這群少女而言，舞蹈教會她們的不只是如何站上舞台，更是如何面對挫折、學習合作與展現自信。未來無論走向哪一條道路，這段在大同國中舞蹈班揮灑汗水與青春的歲月，都將化作陪伴她們持續前行的力量。