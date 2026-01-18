乞丐超人新選擇！唐吉訶德便當熟食下殺5折、肉品買1送1 貼標時段曝

唐吉訶德晚間多項鮮食優惠，網友大讚「i珍食乞丐超人有新的選擇」。圖／翻攝自唐吉訶德臉書粉專

為了減少食物浪費，各大超商及賣場紛紛推出鮮食優惠活動，於特定時段將產品打折、提升購買率，近期民眾在社群分享，就連日本跨國連鎖折扣量販百貨唐吉訶德（DON DON DONKI）也成乞丐超人選擇之一，包括漢堡排便當、豬排丼、壽司等商品下殺5折。

原PO在社群分享，不僅全家、7－11、全聯、大全聯等超商及賣場，近日發現唐吉訶德也有鮮食優惠活動，晚間11點時至生鮮區，包括漢堡排便當、打拋豬肉飯、歐姆炒麵、豬排丼等商品通通下殺5折，此外，運氣好更能搶到折扣的生魚片、壽司及糕點。

原PO補充，自己於台北市忠孝新生店消費，晚上8點就開始貼8折標籤，不過相較南港店，同品項及時間「折數比較敢給」，多達5折優惠，也有網友分享，自己曾於晚上7點多前往消費，許多肉品買1送1，相當吸引人；貼文一出，網友紛紛大讚「宵夜也能乞丐超人」、「謝謝你，i珍食乞丐超人有新的選擇了」，惟「分店太少」，優惠活動「可遇不可求」，更許願新竹、雲林等地也開分店。

唐吉訶德晚間多項鮮食優惠，包括漢堡排便當、豬排丼、壽司等商品下殺5折。圖／翻攝自台灣唐吉訶德 分享老實說

被譽為日本掃貨天堂的唐吉訶德，目前在台灣分別於雙北、桃園、台中及高雄共有6間門市，包括各式美食、生活用品、藥妝保健品及玩具公仔等應有盡有，提醒購買前應視店家營業時間前往消費，以免打烊撲空。



