「乞丐超人」65折救命稻草沒了？ 7-11急澄清：只是單店活動。示意圖，與本文無關／翻攝自Google街景

為了避免食物浪費，全國四大超商近年推出惜食優惠，將快即期的食品在特定時間進行打折，成為不少自稱「乞丐超人」的福音，近日卻有網友發現，這個救命稻草竟活生生被閹割，引起熱議。對此，業者也出面回應了。

近日有網友在Threads上貼出一張公告，表示統一超商7-ELEVEN「i珍食」竟漲價了，從原本的65折直接變成7折。該貼文曝光後瞬間引起網友熱議，「全家五點就七折了，不用等」、「特地等到8點才7折...太糟了」、「連乞丐的錢都要搶」、「一直偷改包裝來漲價，現在連即期優惠都想改了」。

有網友發現「i珍食」65折變成7折。圖／翻攝自Threads

部分網友則發現，該公告明確標示「本店限定」，且該項活動也有時間限定，直呼「差點被騙」，不過也有人質疑，「統一可能先找幾間分店試點，成效不錯就會推廣到全國」。

對此，7-ELEVEN回應表示，「i珍食」變成7折為單店活動，並非全面漲價，門市仍持續提供65折、8折等多元時段優惠，目前「i珍食」仍維持「早上10時～下午5時」、「晚上8時～隔日凌晨3時」65折，晚間7時～7時59分則為8折，呼籲消費者持續支持惜食行動。

此外，全家「友善時光」為下午5時後7折，萊爾富「惜福食堂」下午5時後7折，OKmart則是自下午4時30分至深夜11時，所有即期鮮食6折。



