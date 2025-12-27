也太巧！ 台東平安夜6.1地震前 一次捕獲3尾地震魚

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣24日傍晚發生規模6.1地震，成功鎮當天恰巧抓到3尾「地震魚」，偶爾捕獲不足為奇，但地震前一次抓到3尾，居民「實在懷疑到底有沒有關係」。

平安夜5點47分發生的規模6.1地震，震央在卑南鄉，幸無重大傷亡，但台東體中多處建物天花板掉落、牆面石板剝落，商店架上貨品掉滿地。

地震前，成功新港漁港漁民捕獲3尾地震魚，從8到10公斤不等，當地的漁民直呼太湊巧了。

新港漁港漁民張順堯說，地震魚平時難以捕獲，同時捕獲3尾大地震魚就很罕見了，而傍晚又發生地震，這種巧合讓人不得不覺的地震魚真的能預知地震。雖然不少專家學者曾以地震魚出沒與地震發生時序比對，但民眾說，這次的地震魚，「看來不能用科學解釋，只能用玄學來看待了」。

