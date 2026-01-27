【也太敏感】《英雄聯盟》實況主聊「寵物貓」收禁言警告 問題疑似出在一個字

(合成來源：Stratospanda X帳號)





近年許多遊戲團隊為了節省人力都開始在遊戲中導入 AI 審查技術，藉此自動偵測一些在遊戲中發表不當言論的玩家，並予以懲處，然而，這也常常導致許多玩家因為一些哭笑不得的原因遭到誤 Ban，而在最近，一位《英雄聯盟》Twitch 實況主兼職業選手成為了這個系統的受害者。

《英雄聯盟》職業玩家「Stratospanda」Natalie Kristiansen 於一則推特貼文中分享了來自 Riot Games 的警告訊息，內容表示在經過「自動審查」後，系統判定她的言論對其他玩家造成了負面體驗。至於她到底說了什麼？根據該訊息中列出的聊天紀錄，這位實況主當時只是在抱怨她的寵物貓。

這則警告信列出的三句聊天紀錄分別為「我的貓咪在打滾」、「在我的桌上」以及「緬因貓」，可想而知的是，因為這三句話收到警告信讓 Stratospanda 和一票粉絲都感到十分困惑。而在另一則貼文中，她也分享了當時的遊戲截圖，展示她當時在打出這幾句話後，系統立刻就跳出警告，表示她發表的訊息中包含了「零容忍的不當言語」因此無法傳送，甚至還直接將她禁言。

根據她在收到警告後的推測，導致這次誤判的關鍵在於「緬因貓」(maine coon) 這個詞中的「coon」，當成貓咪品種名稱似乎並沒有什麼問題，但該詞彙如果單獨使用的話，確實能夠被當成歧視非裔族群的用語。而以目前來說，Stratospanda 尚未在 X 平台上分享事情的後續發展。