也推營養午餐免費蘇巧慧批藍白財劃法讓新北缺財源 劉和然：當立委8年不作為才應道歉

全台多縣市近期相繼宣布推動國中小營養午餐免費政策後，新北市則考量資源分配而決定不予跟進，副市長劉和然10日表示，若全面實施需要約46億元，「不會為了政治草率承諾」。代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧宣示若當選也將推動營養午餐免費，她今日也提到，立法院對《財劃法》修正後的新北市人均分配稅款在全國墊底，讓新北沒有財源。儘管資源有限，但北北基桃已形成緊密共同生活圈，在鄰近縣市皆已落實情況下，新北市的孩子理應享有同等權益。

新北市副市長劉和然。（圖／資料照）

蘇巧慧再承諾，未來若能當上市長，營養午餐「不只免費，還要提升品質」並朝精進供餐制度的方向努力。

劉和然對此則批評，蘇巧慧如果不提《財劃法》，他還不會這麼生氣。他批評蘇巧慧在民進黨8年執政下擔任8年立委，沒有提出一個對新北市公平的修法版本；選舉一到，卻開始用政治語言包裝改革，這不是治理，是推託、是騙票。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／資料照）

劉和然批評，行政院推出《財劃法》修法，帳面說新北「多 400 億」，實際卻在一般性、計劃性補助款上東扣西扣。他質疑行政院版《財劃法》，為什麼不敢公布試算表？

劉和然說，政院版修法分配統籌分配稅款的人口指標，從佔比 45% 砍到 18%，對全國人口最多的新北極不公平。他質疑蘇巧慧，敢不敢要求行政院把這一項剔除？他強調新北市要的是「訂在法律裡的權利」，不是「看人臉色的補助」；新北市要的是「公平、合理的制度」。錯過 8 年，現在才講，請蘇巧慧先為自己的不作爲向新北市民道歉。

