也是地方包圍中央！美國各州踴躍在台設辦公室 台美關係切出新軸線

外交部與「美國各州政府辦事處協會（ASOA）」合辦感恩酒會。李佳穎攝



美國共有50州、1特區與其他海外領地，外交部每年編列預算支持美國州政府在台成立辦事處，預算也逐年成長，外交部長林佳龍近期宣布，目前已經有25州和海外領地關島在台灣成立辦事處，顯見成果，台灣對美互動，除了面對聯邦政府，近年也開展出面對州政府的新軸線。

外交部每年透過國際會議與交流的「對外捐助」項目，補助美國各州駐台辦事處租金及協助美國各州推展在台業務，在台成立前2年，每月補助租金75%，第3年每月60%，第4、5年則為50%，且以每月3萬元為補助上限，第6年起每月補助1.2萬元，盼透過各州駐台辦事處協助推動州長邀訪。

廣告 廣告

近年來，隨著來台設立的州政府辦事處成長，編列預算也隨之增加，2022年、2023年每年補助205萬、去（2024）年補助311萬、今（2025）年補助322萬，明年成長為427萬。去年總共有5個州在台設立辦事處，今年有3個，正式超過半數。

林佳龍就任後特別積極加強台灣與美國州政府層級的交流，不久後適逢美國總統川普（Donald Trump）上台，著重美國製造與生產，據了解，各州都有積極對外招商的壓力，紛紛到海外設立辦事處，而本來就與美國經貿往來密切的台灣成為首選之一，並成為大家進入亞洲市場的窗口。

各州政府在台灣的辦事處主要媒合雙邊廠商投資與雙邊交流，更與美國在台協會（AIT）合作成立「投資美國委員會」（Invest USA Committee）平台，將提供一站式服務，協助企業串連州政府辦事處，前往美國投資。

除此之外，外交部也補助各州政府辦事處組成的州政府辦事處協會（ASOA）參加食品展與旅展，盼深化台美貿易夥伴與戰略夥伴的雙邊關係。在今年的「台北國際旅展」中，睽違7年再有美國館，甚至贏得展會間的最佳人氣獎。

這些經貿互動也化作實際的支持，去（2024）年已經有42州通過共14項友台決議，全美有33州的議會成立友台連線，共有超過700位州參眾議員加入。美國國務院、商務部以及農業部每年也發函，鼓勵美國各州和地方政府以及500大企業的CEO深化與台灣的貿易關係。

更多太報報導

【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」

【太說軍武】美國海上戰力重拳！ 2萬噸火力艦配長程飛彈+無人艦「組合出擊」

川普與高市通話細節曝光 日媒：要日本別回應中國挑釁