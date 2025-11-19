也是美國政府關門受害者 台灣首個本土研發衛星本週將由SpaceX發射升空

台灣「國家太空中心」本土研發的光學衛星「福衛八號」。翻攝國家太空中心官網



台灣本土研發的第一顆衛星即將開始部署星系，預定本週由全球首富馬斯克的SpaceX旗下火箭發射升空。衛星上月已啟程運往美國，但受美國聯邦政府關門影響，發射數度延宕。

日經亞洲報導，台灣首個自主研發的光學遙測衛星星系「福衛八號」（Formosat-8）的首枚衛星，已於上月自位於新竹的國家太空中心（TASA）總部運往美國。

經過數次延宕後，福衛八號預定本週由SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載，於加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。

立法委員蘇巧慧告訴日經亞洲：「福衛八號代表台灣朝向自主太空能力邁進的重要里程碑。」她並指出，整個計畫將由8顆衛星組成，「設計目標是提供更高解析度的影像，與更清晰的地表觀測。」

蘇巧慧指出，「這項突破將大幅提升台灣因應氣候變遷與地緣政治挑戰的能力」，並強化其「整體韌性」。

整組星系完成後，預期將提升台北當局在災害救援與安全事件上的處理能力。行政部門也懷抱更大的野心，包括希望未來在台灣本地發射火箭。

今年稍早，官員已選定位於屏東縣的太空任務發射場址，目標是在2034年前，將重量達200公斤的衛星送入軌道。

本週在美國的這次發射，是TASA與英國衛星服務暨太空技術公司「衛星應用加速中心」（SAC）建立另一項關鍵合作後的進一步進展，雙方的協作範圍涵蓋環境監測、產業生態系及人才培育等。

英國今年9月派出產業代表團前往拜訪台北，成員包括SAC執行長艾波特（John Abbott）與英國太空總署首席科學家阿馬拉（Adam Amara）。

倫敦智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）執行董事安德葉（Andrew Yeh）表示，與英國的合作「互利互惠」，並表示這將提升台灣在該領域的雄心。他指出：「台灣被排除在主要全球太空論壇之外，英國能分享國際標準與作業方式，確保台灣的太空發展安全，並能與其他國家互通。」

與英國合作，有助於台灣強化對抗中國的韌性，尤其是在通訊基礎設施方面；同時台灣也是英國的重要市場。

2023年，總部位於倫敦的通信衛星公司Eutelsat OneWeb與台灣中華電信簽署上億美元合作案，部署衛星並建立覆蓋範圍，以降低台灣對外部連線仰賴海底電纜的程度。

在中國可能攻擊或入侵台灣的情況下，維持通訊是高度優先事項。自俄羅斯入侵烏克蘭後，台北當局一直在觀察烏克蘭使用馬斯克的星鏈（Starlink）衛星寬頻服務的經驗。台灣本身尚未採用星鏈，因雙方無法就合資企業的持股比達成共識。

此外，衛星網路也具備其他「雙重用途」的潛力。

安德葉補充：「衛星影像與其他太空能力，能提升台灣的海域情監辨識，進而協助台灣因應各式威脅，從海底電纜破壞，到監測中國海軍與海警的活動。」

另一方面，中國也在積極打造其太空計畫，包括建構龐大的衛星網路。

賴清德總統將太空定位為安全、創新與成長的關鍵前線。他在去年就職演說中承諾，要「發展下一代中軌與低軌通訊衛星」，並「讓台灣的太空與航太產業真正踏入國際舞台」。

TASA主任吳宗信表示，首枚衛星福衛八號第一枚（Formosat-8A）約84%關鍵零組件由TASA自主研發，或與台灣機構共同開發，整合20家本土製造商與33個產官學夥伴。

吳宗信告訴日經亞洲：「TASA的目標不僅是打造衛星與火箭，更著重於建立台灣自主設計、操作並維持長期衛星星系的能力。」他補充：「每一個國產零件都是強化台灣太空產業的重要一步，有助提升本地技術，並打造支持未來任務的健全產業供應鏈。」

TASA正在推動低軌通訊衛星計畫，稱為「Beyond 5G」，也在推進自2022年啟動的小型衛星「立方衛星計畫」（CubeSat Program），鼓勵台灣企業投入衛星製造並進入全球太空市場。

吳宗信解釋：「立方衛星以成本較低、技術門檻較小著稱，可作為實驗平台，用以驗證各種設計在太空環境中的性能與可靠性。」

TASA主管機關國科會主委吳誠文在去年底的台灣外國記者會上表示，預定的屏東發射場約在5年後可投入運作。

吳誠文說，無人機、機器人與通訊衛星「對國家安全極為重要」，並且是技術發展上的「最高優先」。他說：「我們的政策目標，是讓我們在未來更加安全。」

