也是英雄…遭砍女忍痛等「被名醫父女救」視訊：我們又見面了！惹哭全網

社會中心／台北報導

27歲張文在北車、中山19日隨機砍人，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安針對1219重大刑案後的社會氛圍，分享一則暖心救援事蹟。一名黃姓女傷者因自認傷勢穩定，願意「等一等」，同時感念案發時，有兩名醫師路過主動協助檢傷與急救；經市府尋人，確認是台大醫師顏瑞昇父女檔。蔣萬安日前親赴醫院致意並協助雙方視訊致謝，讓這段展現人性光輝的互動傳為佳話。

蔣萬安表示，1219事件發生後社會瀰漫不安情緒，但他在視察醫院與回訪傷者過程中，聽聞了許多令人動容的互助細節。其中，傷者黃女回憶案發當下於南西誠品現場，有一男一女兩名醫師正好路過，在救護車尚未抵達的關鍵時刻，毫不猶豫主動投入救援，不僅協助現場指揮、進行專業檢傷分類，更為傷者包紮止血並安撫驚恐情緒。黃女對此銘感五內，特別請託市府代為尋人，希望能親自傳達謝意。

廣告 廣告

市府團隊歷經一日的聯繫與比對，順利確認這兩位無名英雄的身分，竟是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，及其女兒、台大醫院內科第一年住院醫師顏均蓉。據了解，這對「俠醫父女檔」當晚原定相約在中山站附近用餐，未料遇上突發攻擊事件，兩人出於職業本能與使命感，當機立斷加入搶救行列。

台北市長蔣萬安下午赴台大醫院向醫師顏瑞昇（左2）、顏均蓉（左1）父女檔致謝。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安於市府會議結束後，帶著黃女親筆書寫的感恩卡與花束前往台大醫院拜訪顏氏父女，並現場連線仍在休養中的黃女進行視訊。顏瑞昇醫師透過螢幕見到氣色好轉的黃女，激動地說出一句「我們又見面了」，溫馨場面讓網友不禁感動落淚。面對黃女的頻頻道謝，顏瑞昇醫師謙虛表示，救人是醫師天職，強調相信任何急診醫師在場都會做出相同選擇。

值得一提的是，蔣萬安透露，經由醫護人員私下的觀察，發現黃女本身其實也是一位「無名英雄」。案發當下，她雖也遭砍卻忍痛於第一時間主動報案，加速警消抵達速度，且在自身傷勢穩定後，堅持禮讓救護資源給傷勢更重的受害者。最後，蔣萬安感謝所有無私互助的民眾與堅守崗位的警消醫護，期盼這些良善能成為黑暗中的微光，撫平社會傷痛。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

張文紙箱逃生失敗墜樓亡？「驚人傳聞」瘋傳…警列3關鍵打臉：異想天開

「大家都在逃只有他上前」北捷英雄「勇阻張文遭砍罹難」臉書名句成預言

北捷案警慢半拍？目擊者還原「棄車狂奔」：大家都在跑，就他們往裡衝

肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭

