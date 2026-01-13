【也是PTCG?】《幻獸帕魯》宣佈與武士道合作推出集換式卡牌遊戲 第一彈七月登場

(合成來源：Pocketpair )





由 Pocketpair 開發的開放世界生存養成遊戲《幻獸帕魯》將於今年迎接上市的二週年，即使本作目前依然面對著來自任天堂的侵權訴訟，但整體來說依然有著非常穩健的發展。而就在本週稍早，開發團隊也證實了本作將會推出一套卡牌遊戲。

根據 Pocketpair 團隊公開的最新消息，他們將會與曾推出《卡片戰鬥先導者》、《黑白雙翼》以及《闇影詩章：Evole》等實體卡牌遊戲的「武士道」公司展開合作，將《幻獸帕魯》設計成一套集換式卡牌遊戲。以目前來說，玩家們暫時無法確定這套《幻獸帕魯》主題卡牌遊戲會以什麼樣的方式呈現，即使官方已經公開了一支預告片，但並沒有透露太多細節。

廣告 廣告

在官方公開的發布訊息中，Pocketpair 將這套基於《幻獸帕魯》的卡牌遊戲形容為一套「雙人競技卡牌遊戲」，玩家可以使用各種策略，部署帕魯進行戰鬥，甚至還能建造基地等。因此，這套卡牌遊戲顯然會採用較為標準的 1 對 1 規則，並導入一些符合《幻獸帕魯》風格的玩法，而「帕魯」當然就是進行戰鬥的主要單位。至於詳細的規則與遊玩機制，目前當然還有待官方公開更多後續消息。

但可以確定的是，玩家似乎不會等待太久的時間。Pocketpair 與武士道官方目前已經證實了他們將會在 2026 年 7 月 30 日為《幻獸帕魯》卡牌遊戲發行第一彈補充包，以及兩套預組，並且還會同步推出日文、英文、簡體中文版本。