也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆

日本與澳大利亞都受過中國戰狼攻擊。圖：日本前防衛大臣中谷元（右）與澳大利亞副總理兼國防部長馬勒斯（左） 翻攝自日防衛省的X

[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。

《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。

報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。

美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」

報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易措施，並散發了一份如今惡名昭彰的「14項不滿」清單，要求澳大利亞在關係穩定之前做出政治讓步。

隨後數月，雙方在網路上展開了激烈的對抗和嘲諷，一些與中國政府有關的帳號嘲笑澳大利亞的貿易多元化努力，並在中國對澳國大麥、葡萄酒、煤炭和其他商品加徵關稅時進行嘲弄。

中國外交部甚至在社群媒體上分享了一張抹黑澳洲士兵的假圖片（圖片中，一名澳洲士兵割斷了一名阿富汗男孩的喉嚨，這影射了澳洲特種部隊涉嫌犯下的戰爭罪行），引發坎培拉方面的強烈抗議。當時的澳大利亞總理莫里森要求外交部刪除並就發布這張篡改過的圖片道歉。

報導指出，受過中國戰狼攻擊的國家不只一兩個。

澳大利亞注意到，高市早苗效法有鐵娘子之稱的英國柴契爾夫人，迄今仍毅立不搖，其所領導的自民黨也沒在台灣有事問題上對中國讓步。

報導提醒，中國的威脅也意味著實際的經濟份量。

中國可以透過對汽車、機械和消費品等高度依賴中國需求的產業加徵關稅來向日本施壓。放緩甚至停止中國赴日旅遊也是中國可以採取的另一種手段。

事實上，影響已經顯現：在中國官方媒體警告前往日本旅行不安全後，中國航空公司已取消了數十萬個航班。任何事態的進一步升級都可能迅速打擊日本的出口商、零售商和服務業。

同時，中國常駐聯合國代表傅聰本周向與會各國外交官表示，儘管日本自1946年以來已12次當選安理會常任理事國，但它「完全不具備」擔任安理會常任理事國的資格。

目前尚不清楚這兩個亞洲大國之間的緊張關係何時才能緩和。儘管北京一直標榜自己是動盪世界中的穩定力量，但它在日本問題上的爆發卻暴露出其表面之下更為不穩定的一面。

報導也提醒中國，在急於吸引外國資本回流之際，這種強硬外交更有可能嚇跑投資者，而不是讓他們留下深刻印象。

