也被狠踹！紐約男扮「交通筒」嚇路人 遭一腳踹飛吸百萬點讚
美國紐約市一名男子經常在街頭惡作劇，嚇唬路人，日前他假扮成交通筒嚇人，卻踢到鐵板，慘遭對方一腳踹飛，影片曝光吸引百萬點閱，網友狂讚「這一腳踢得好」。
綜合美媒報導，這名綽號「交通筒男」（Coneman）的男子，將自己藏在一個改裝的橘色交通筒內，趁行人經過時突然跳出來嚇人，被嚇到的男子當場嚇壞，且非常不爽，對著拍攝者怒罵，「搞什麼鬼？你們在幹嘛？」
然而當「交通筒男」準備嚇下一個行人時，那名男子悄悄從後方靠近，突然抬起腳，狠狠踹向「交通筒男」背部，導致他當場重摔在柏油路上，「交通筒男」不甘示弱，爬起來追著那名男子。
報導指出，這段影片在網路吸引百萬觀看，不少網友拍手叫好，「這一腳完全活該，不是每個人都願意陪你玩。」還有網友說，「天啊，那一腳真漂亮」、「終於有一支影片是我想看到的結局。」
報導表示，根據「交通筒男」過去的影片，他的惡作劇對象遍布紐約全市，包括布魯克林住宅區街道上的老人、超市外的老太太、知名地標時報廣場（Times Square）遊客以及一般通勤上班族，都被他嚇過。
延伸閱讀
MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢
其他人也在看
加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身
每日郵報報導，花費1萬8000美元，讓水果、蔬菜與花瓣覆蓋身體私密處。這不是天方夜譚，而是位於加州沙漠一項名為「回歸身體...世界日報World Journal ・ 19 小時前
安成產後憂鬱症新藥 美國2期臨床試驗未達顯著意義
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月16日電）興櫃生技公司安成(6610)今天晚間召開重大訊息記者會，說明旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國第2期臨床試驗於今天取得主要療效指標之統計數據，結果給藥組與安慰劑組之間差異並未達統計學顯著意義。安成表示，在完成進一步分析後，公司將重新檢討並修正NORA520後續的臨床開發策略。安成強調，雖然此次試驗主要療效指標未達統計顯著性，但精神健康領域存在高度未被滿足的需求，團隊將持續以謹慎且科學的態度審慎進行後續工作，以確保NORA520未來開發策略合乎市場需求與法規指引。另外，浩鼎(4174)今天則宣布接獲美國食品暨藥物管理局（FDA）通知，旗下以TROP2為靶向的ADC（抗體藥物複合體）新藥OBI-902 ，已獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥（Orphan DrugDesignation）」資格認定。浩鼎表示，OBI-902為公司首款自主開發、採用醣位點專一性鍵結的新型ADC。浩鼎已於今年8月在美國與台灣展開OBI-902一期與二期臨床試驗，招募晚期實體腫瘤患者。該試驗的目標在於驗證OBI-902的安全性、藥物動力學特性及初步療效。中央社財經 ・ 12 小時前
「妳是誰..要幹嘛！」 情侶入住旅館 遭陌生婦刷卡闖入
新北市 / 綜合報導 15日晚上一對情侶入住淡水一間會館，凌晨房間突然被一名陌生人持卡闖入，他們嚇壞了，立刻報警。會館人員表示，陌生婦人是長期住戶，不小心誤闖，當時疑似門禁系統沒電，因此婦人的卡才開得了他們的門。除了退房費外，還有精神賠償，但情侶檔已經飽受驚嚇。鎖店表示，和家用電子鎖不同，飯店門禁系統是由大樓內部供電，沒電或是跳電的防呆機制，反而是將門鎖打開，是為了逃生而設計。建築物端莊典雅古色古香，這間會館位在淡水鬧區，有民眾北上入住，沒想到房間卻遭人闖入，欣賞完房間的夜景，情侶檔準備休息，半夢半醒之間，房門竟被陌生人給打開，當事住客說：「我跟我女朋友在飯店的房間裡面休息，休息到一半有一個婦人，就是直接刷我們房卡，刷她自己的房間的房卡，然後直接進我們房間，因為我聽到開門的聲音，我就說你是誰，你要幹嘛。」當時已經是凌晨接近一點，房間被人刷卡闖入，情侶通報工作人員和警方，會館人員表示婦人是樓下，長期住戶不小心誤闖，至於卡刷得過是因為門禁系統沒電，後續退了房費，另外給了精神賠償。進出門全靠一張卡，電子鎖看似多了幾分保障，但別人的房卡得以進入，旅館業者解釋因為沒電，比照一般家用電子鎖，低電量會亮警示燈，可以使用行動電源，充電或備用鑰匙開門，沒電了門會打不開，而飯店或是旅館的門禁系統，由大樓內部供電，沒電或是跳電有防呆機制，反而是將門鎖打開，以利遇到緊急狀況方便逃生。鎖印業者劉先生說：「飯店用鎖的話，他們都是直接，跟著大樓的電吃電，他們很少會裝獨立電池在後面，如果是吃飯店的電的話，它如果一斷電，它門鎖就鬆開啦，因為你如果沒有鬆開，你人等於會被關死在裡面，如果發生火災的話，就死在裡面了啊。」為什麼會斷電，實際詢問會館沒有回應，但房間遭陌生人闖入，不僅讓情侶檔整夜難眠，也壞了出遊的心情。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
親媽3周前才發訃聞…28歲歌手「根本沒死」 凌晨宣布復活
大陸饒舌歌手「孩子王Jake」，今年十月傳出在美國車禍傷重不治，母親還在朋友圈公開訃聞證實死訊，沒想到事隔一個月左右，他居然「復活」表示自己並沒有死，並透露即將發布新專輯，讓網友全都看傻眼。中時新聞網 ・ 1 天前
中共揚言紅色通緝令「抓捕」沈伯洋？國際刑警組織回應了：不處理政治案件
根據官網說明，紅色通緝令是向全球執法機構發出的請求，目的是確定涉事人所在位置，並暫時拘捕以待引渡、移交或採取符合法律的類似措施...放言 Fount Media ・ 1 天前
疑混入塑膠碎片！美國好市多急召回「2超夯熟食」 商品編號曝光
綜合外媒報導，根據Costco通知，這次召回於11月7日正式生效，受影響的產品已全面下架停售，且原有的有效日期也已過期。不過，賣場提醒，部分會員可能仍將商品放在家中冰箱，尤其是尚未使用的沙拉醬包，務必留意安全風險，切勿食用。據了解，此次召回的產品可透過商品編號與日...CTWANT ・ 20 小時前
NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛
獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均15.1分、6.8籃板、3.3助攻的表現也沒有辜負外界期待，不過就有NBA高...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
吃住全靠家裡 董事長父開超狂催婚家規：收入全上繳、結婚還本利再送新房
桃園市一名白手起家、目前擔任國內一所知名企業董事長的男子，為鼓勵3位已步入社會的兒子專注於事業並早日成家，要求3名兒子將薪水全數上繳給母親代為儲蓄，並承諾結婚當天會將本金連同利息一併歸還，還會加贈一棟房產作為新房，獨特的教養方式引發關注。太報 ・ 16 小時前
影/韓大型物流中心驚傳火警 大火狂燒9hr所幸無人傷亡
位於韓國天安市的衣戀集團（E-LAND）時尚物流中心今晨發生大火，火勢延燒約9小時後才被撲滅，所幸建築物中的三名員工安全撤離，無人傷亡。中天新聞網 ・ 1 天前
《英雄聯盟》KeSPA Cup12月馬上開戰！韓國眾明星選手為拚國家隊就必須出賽
雖然 2025《英雄聯盟》世界大賽已經在 T1 達成三連霸成就後圓滿落幕，但對於韓國《英雄聯盟》LCK 賽區的職業戰隊與選手們來說，休賽期似乎並沒有持續太久，因為日前韓國電子競技協會（KeSPA）確認，今年的 KeSPA Cup 將在 12 月 6 日到 14 日正式登場，而雖然這次中華隊並沒有參加，但由於明年適逢 2026 年名古屋亞運，對於那些想要力拼韓國國家隊入選資格的韓國選手們來說就必須參賽，因此今年的 KeSPA Cup 參賽選手星度可以說非常的讓人期待。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
iPhone這功能裡暗藏「出軌留言區」！一票過來人認了：抓到偷吃證據
（記者洪承恩／綜合報導）澳洲網紅絲凱威特莉（Skye Wheatley）最近在TikTok分享一項iPhone […]引新聞 ・ 1 天前
全球唯一！台灣「Q版媽祖熱氣球」驚豔亮相墨西哥
台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一「Q版媽祖熱氣球」，近日首次亮相「墨西哥萊昂國際熱氣球節」，與來自全球25個國家的頂尖飛行團隊一同升空，超過200顆熱氣球齊聚盛會。活動現場吸引大量觀眾駐足拍照打卡，並引發限量版「Q版媽祖熱氣球徽章」的搶購熱潮，充分展現台灣文化的獨特魅力。中天新聞網 ・ 11 小時前
鞭炮炸街！ 台南美食城遊客「狂吃煙」 網友諷：吸好吸滿
台南著名石精臼美食區外的大馬路上，15日晚上因廟會活動燃放大量煙火，遊客享受美食還得配著濃煙吃，相當狼狽。網友諷：吸好吸滿！而北港媽為期8天的南都巡歷今登場，南市府也呼籲「少香、減炮」等原則。有網友在網路分享影片，位在石精臼美食區前的民族路，神轎經過時人員燃放煙火接駕，瞬間燃起濃煙直直灌入騎樓，馬路自由時報 ・ 19 小時前
為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因
[Newtalk新聞] 明(17)天起又將有一波東北季風南下，全台都會有感降溫，台灣的天氣變化，與季風息息相關，對此，氣象粉專《林老師氣象站》指出，在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣，就會讓迎風面北部、東半部天氣濕涼有感。 《林老師氣象站》指出，季風的形成，主要是因為海洋和大陸的比熱不同。在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。 另外，在冷空氣抵達台灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，台灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級。 在冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因此大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而新頭殼 ・ 18 小時前
綠喊「人人致電韓國瑜」擋財劃法！ 藍：乾脆呼籲總統別公告
朝野 再為『財劃法』吵翻天！民進黨立委出招，喊出一人 打一通電話,給韓國瑜，要求 別把法案,送出去。 #財劃法#韓國瑜#總統別公告東森新聞影音 ・ 18 小時前
影／台中白衣女太靠近警戒線被勸導 下秒竟「跳下月台趴鐵軌」超失控
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨台中新烏日車站13日深夜發生一起乘客跳軌事件，當時29歲阮姓女子在月台候車時，因站立位置超越警戒線，站務員見狀便上前勸導，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利富豪傳赴戰地「狙殺人民為樂」 連孩童也不放過！米蘭檢方展開追查
駭人！1990年代波士尼亞戰爭期間，數名義大利富豪被控砸下88000英鎊（約357萬元台幣），到當地進行「人體狩獵之旅」，在高處對人民射殺取樂，甚至還能加錢指定射殺兒童，行徑令人髮指，義大利米蘭檢方目前正對此展開調查。太報 ・ 17 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認同中國！盛讚「融合示範區」政策
政治中心／綜合報導日前高調宣布將代表國民黨參選2026年金門縣長的立委陳玉珍，今（16）日赴中國福建參加茶博會時，面對媒體訪問當場脫口稱讚中國拋出的「融合示範區」政策，並說明原因，直言：「金門是跟對方脫離不了關係的」。民視 ・ 18 小時前
德媒評高市遭文攻：語言暴力是中共政治暴力一部分
（中央社台北16日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」談話後，中國駐日本大阪總領事薛劍及一些中共官媒的攻擊性言語引人側目。德國之聲15日發表文章說，如今中國官員和官媒認為，用渾號辱罵外國領導人是「聰明智慧」，粗鄙的髒話則代表「國家的力量」，而中共建政以來，語言暴力是政治暴力的一部分。中央社 ・ 18 小時前
山佳河濱公園空間再升級 親子同樂遙控賽車與棒球新體驗
（記者陳志仁／新北報導）為打造更完善的運動休憩環境，新北市政府高灘地工程管理處完成樹林區山佳河濱公園棒壘球場與 […]引新聞 ・ 17 小時前