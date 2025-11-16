也被狠踹！紐約男扮「交通筒」嚇路人 遭一腳踹飛吸百萬點讚

美國紐約市一名男子經常在街頭惡作劇，嚇唬路人，日前他假扮成交通筒嚇人，卻踢到鐵板，慘遭對方一腳踹飛，影片曝光吸引百萬點閱，網友狂讚「這一腳踢得好」。

馬路上經常可見交通錐。（示意圖／Pixabay）

綜合美媒報導，這名綽號「交通筒男」（Coneman）的男子，將自己藏在一個改裝的橘色交通筒內，趁行人經過時突然跳出來嚇人，被嚇到的男子當場嚇壞，且非常不爽，對著拍攝者怒罵，「搞什麼鬼？你們在幹嘛？」

然而當「交通筒男」準備嚇下一個行人時，那名男子悄悄從後方靠近，突然抬起腳，狠狠踹向「交通筒男」背部，導致他當場重摔在柏油路上，「交通筒男」不甘示弱，爬起來追著那名男子。

報導指出，這段影片在網路吸引百萬觀看，不少網友拍手叫好，「這一腳完全活該，不是每個人都願意陪你玩。」還有網友說，「天啊，那一腳真漂亮」、「終於有一支影片是我想看到的結局。」

報導表示，根據「交通筒男」過去的影片，他的惡作劇對象遍布紐約全市，包括布魯克林住宅區街道上的老人、超市外的老太太、知名地標時報廣場（Times Square）遊客以及一般通勤上班族，都被他嚇過。

