也要等總預算過關才能追加！老農津貼調升至1萬元 53萬人受惠

農業部次長胡忠一。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院今（15）日討論通過農業部擬具之《老年農民福利津貼暫行條例》（下稱老農津貼暫行條例）第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼（下稱老農津貼）發放額度及排富標準，預計超過53萬名老年農民受惠。但行政院長卓榮泰裁示時也提醒，在這項修法後的預算必須要辦理追加，也需要在總預算審議完成後才有辦法進行，這部分要請立法院多協助，讓我們能夠順利對老農提出國家財政上更強大且必要的照顧。

農業部表示，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，爰規劃將發放額度由現行每月8,110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。另依老農津貼暫行條例第4條規定，原採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整一次，惟因基期偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。

此外，鑒於老農津貼自102年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，爰同步檢討「排富標準」。修正內容包括：將農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1,025萬元，並明定未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。

農業部說明，這次老農津貼暫行條例第2條、第4條及第7條修正草案，重點包括：一、配合行政院組織調整，修正中央主管機關名稱；二、明定老農津貼發放額度調整至每月1萬元，並建立定期調整後2年的檢討機制，適時反映物價及生活成本變動，相關新增經費由中央全額負擔，同時合理調整排富標準及建立調整機制；三、明定修正條文公布後，第4條施行日期由行政院定之。

行政院長卓榮泰裁示，老農津貼相當於退休農民的老年給付，為反映生活成本，並考量中央政府財政負擔能力及各社會福利津貼的衡平性，這次修法調高發放額度為每人每月1萬元，同時為因應物價上調強化保證，新增CPI指數達到3%的調整機制及寬鬆現行排富標準，以肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實照顧農民的老年生活。

卓榮泰說，該案所連動具有相關性的「國民年金」及其他各類福利津貼的檢討，行政院將以照顧國民生活，保護弱勢生計，兼顧國家財政三項原則，逐一檢討並且陸續提出修法，請陳時中政委繼續督導協調。

卓榮泰強調，這次修法攸關老年農民請領老農津貼的權益，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。至於後續在這項修法後的預算必須要辦理追加，也需要在總預算審議完成後才有辦法進行，這部分要請立法院多多協助，讓我們能夠順利對老農提出國家財政上更強大且必要的照顧。

