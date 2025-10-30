也願意見習近平？黃國昌：不排斥邀他吃雞排

▲民眾黨主席黃國昌今（30）日接受媒體人王淺秋專訪。（圖／中廣提供）

[NOWnews今日新聞] 準國民黨主席鄭麗文日前接受專訪被問到是否願意見中國國家主席習近平？她直呼：「當然要」，且在當選黨主席當日也收到習近平賀電，談及國家統一等。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日接受專訪被問到是否也願意見習近平？黃國昌笑答：當然不排斥，可以邀他吃雞排，但他個人還在中國黑名單上，比較尷尬。

鄭麗文日前上《千秋萬事》接受媒體人王淺秋專訪，被問及是否願意見習近平？她回答當然願意，但推動兩岸和平與和解需要有更大民意作為後盾，到對岸才更有代表性，否則只是代表個人而已，所以最重要是先凝聚台灣最大共識。

而黃國昌今上相同節目專訪，也被問到同樣問題，他首先提到，兩岸之間需要善意溝通和對話，清楚彼此之間有歧異，不管是政治制度或政治上的生活方式都不同，但兩岸要正視的是，在中國還是有很多台商，經貿交易非常緊密，這樣怎麼可能不對談、不溝通？民進黨不對談、不溝通的話，就廢了陸委會，陸委會存在的目的不該只是讓梁文傑出來講幹話。

王淺秋接著追問他是否願意見習近平？黃國昌回答，從民眾黨的角度來說，只要有善意溝通、對話的機會，他們從來不排斥，雖然有些重要前提，包括保護自己對等的尊嚴，這要很謹慎地去鋪排，但基本的態度是開大門、走大路，不要說自己把門關起來，不過，他個人來講的話，比較尷尬，因為他在中國那邊還在黑名單上面。

王淺秋提到，假設中國釋放善意，把他的黑名單取消？黃國昌表示：「那就當然不排斥，因為不要故步自封、自我設限，賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

