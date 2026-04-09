《乩身》神龍太子大戰柯震東 62歲郭子乾超猛肌肉吸睛！親自闢謠「是真的」
由柯震東主演的Netflix奇幻台劇《乩身》播出後引發討論，劇中角色與演員表現成為觀眾熱議焦點。其中，62歲的郭子乾飾演反派「神龍太子」，在一場與男主角正面對決的武打戲中展現精壯體態，引起網友關注。
劇情中，「神龍太子」與柯震東飾演的「韓杰」於神龍殿交鋒，雙方展開激烈對打。畫面中，郭子乾手持武器對抗「火尖槍」，雙臂肌肉線條明顯，二頭肌與前臂肌群緊繃有力，體態表現與年齡形成強烈對比，讓不少觀眾直呼驚訝，紛紛詢問其身材是否為後製效果。
對此，郭子乾透過社群平台親自回應，表示：「這個肌肉當然是真的。」證實畫面中的體態為實際訓練成果。他的發文隨即引來大量留言，不少網友與藝人朋友表達驚嘆。
藝人邰智源也留言按讚表示肯定，有網友則幽默提問角色造型中的黑眼圈是否為真，郭子乾回應該部分為化妝效果。另有網友提及，隨著年紀增長，演出需求轉向體能與動作戲，形容其宛如「轉型武打路線」，大讚郭子乾敬業的表現。
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