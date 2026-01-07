乳品加工稽查未設專職恐影響食安 3業者挨罰

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署今天公布最新乳品加工食品製造業稽查結果，有3家業者被查獲未設置專門職業人員，其中1家連衛生管理人員也沒有，恐影響食安品管把關，各罰3萬元、總計罰12萬元。

鮮乳、起司、冰淇淋等乳品加工食品深入民眾日常，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「114年乳品加工食品業HACCP稽查專案」，結果今天公布。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，這次共完成查核33家乳品加工製造業者、抽查58件產品標示、抽驗49件乳製品或原料，結果有3家未設置專門職業人員，其中一家同時被發現未設置及核備衛生管理人員。

廣告 廣告

若未設置相關人員，劉芳銘直言，把關食安的專業性會受到質疑，且可能會影響品質管控，因此依違反食品安全衛生管理法相關規定，轄管衛生局均已依法處辦違規各罰新台幣3萬元，總計罰12萬元。

劉芳銘說，之所以會要求業者設置專門職業等人員，都是為了更有效地把品質管理做好，包括HACCP規劃、執行等，專門職業人員會協助業者進行品管紀錄與執行，若發生食安事件，專門職業人員也會協助追溯、追蹤與應變處理。

食藥署提醒，食品製造業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售產品符合食品安全衛生管理法相關規定。為維護國人飲食安全衛生，衛生機關持續執行查核，倘有不符規定者，均依法處辦。（編輯：李亨山）1150107