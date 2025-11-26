乳房健康自我檢查必學技巧｜避免漏掉腋下與硬塊警訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

乳房在月經之前最容易出現腫塊及硬塊，一般來說，月經結束後的一週，是最軟的狀態，這時最適合自我檢查。至於檢查的方法則必須包括外觀觀察及觸診，同時要連腋下及鎖骨上窩一起檢查，才是最完整的檢查。乳房自我檢查著重在發現變化，若有任何與以前不同的地方，都需由醫師進行更專業的檢查，才能進一步的判斷。

【沐浴前檢查】

❶站在鏡子前舉起雙手，檢查乳房的外觀形狀，乳頭是否有牽引或凹陷？皮膚狀態如何？乳頭上有沒有分泌物？

❷雙手放在腰上後，再上舉雙手，再次檢查❶的內容。

【沐浴時檢查】

❶將身體抹上肥皂，打開手掌，用指腹將乳房托高，查看有無腫塊。

❷手指併攏，從乳頭上方開始滑動指腹，以順時鐘方向逐漸向外向下按摩約3圈，若遇到阻礙，就表示可能有硬塊。

【沐浴後檢查】

❶仰臥平躺著，將枕頭放置在單側乳房的肩下，輕輕滑動手指檢查乳房有沒有硬塊。兩側乳房都以上述的方式做檢查。

❷乳房豐滿的人需仔細檢查乳房下方，原則上， 乳房週圍所有範圍都要檢查，特別是腋下、乳房外上側等部位，更需要仔細檢查。

❸用食指及大拇指捏雙側乳頭，檢查是否有分泌物從乳頭分泌出來。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

