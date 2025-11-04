乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是乳癌導火線。
抽到「乳癌下下籤」女醫師親身抗癌故事曝光
「我那麼年輕，怎麼可能會抽到這種下下籤？」回憶起罹癌當時的心情，鄭伃書至今仍感難以置信。她在節目《新聞挖挖哇》中坦言，確診時乳癌已進入第2期，且屬於惡名昭彰的三陰性乳癌。這類乳癌治療選擇少、復發與轉移機率高，對患者而言是極大的挑戰。
根據她自行評估的存活率，五年存活機率約88%，很多人都說「這樣不算太差」，但從她的眼光看到的，卻是那「令人不寒而慄的12％風險」，五年內，她可能從這個世界消失。
「我每天只睡3、4小時」 她認為最NG的生活習慣是它
身為醫師，鄭伃書對乳癌的危險因子瞭若指掌，她自認並未具備傳統高風險族群特徵，例如荷爾蒙暴露、吸菸、家族史等。她靜下心回顧自己罹癌前的生活，逐漸找出可能的導火線：長期嚴重睡眠不足。
鄭伃書說，「大約有5年的時間，我每天都只睡3、4個小時。」她坦言，醫師工作繁重，經常熬夜完成報告或準備病例。這樣的作息，讓她長期處於高壓狀態，也可能使身體免疫力逐步瓦解。
長期高壓處於慢性發炎 是癌症危險因子
中國醫藥大學附設醫院乳房中心主治醫師吳曜充表示，長期睡眠不足和作息不正常，可能會導致身體組織處於發炎狀態，進而產生容易促使癌症發生的自由基。對於女性而言，乳癌是最常見的癌症，因此維持充足的睡眠和正常的作息，對於降低乳癌風險非常重要。
高社經地位女性乳癌風險較高 專家揭4大關鍵因素
吳曜充提到，國外的研究報告顯示，高社經地位的女性罹患乳癌的風險較高，這可能與多種因素有關：
高社經地位壓力大：根據國外研究，高社經地位女性乳癌風險較高，可能因長時間熬夜、壓力過大、作息混亂。
晚婚或不婚：研究顯示，女性35歲前生育及哺乳可降低乳癌風險，晚婚女性錯過35歲前生育與哺乳機會，乳癌風險相對提高。
暴露環境與基因因素：工作環境中可能接觸化學物質，或本身帶有BRCA基因突變等高風險基因。
荷爾蒙或美容補充劑使用：長期使用含荷爾蒙的美容產品或保健食品，恐提高致癌風險。
癌症的發生，與多重因素有關
吳曜充強調，乳癌的發生與多重因素有關，除了睡眠和壓力之外，還包括基因、生活環境、飲食習慣、運動習慣等。他建議女性應保持均衡的飲食和規律的運動，並儘量避免服用不明藥物，如長期使用荷爾蒙治療或美容保健食品等。此外，打算不婚的女性也應注意自己可能有較高的乳癌風險，定期接受檢查。
無家族史、不菸不酒、常運動也可能罹患乳癌
許多人認為，只有乳癌家族史者才是高危險群，但吳曜充指出，根據國外的統計數據，有乳癌家族史的患者僅占13.3%，即使加上二等親有家族史者，也不到20%。事實上，超過80%的乳癌患者並沒有家族史，甚至不吸菸、不喝酒，有些人還每天運動、飲食健康，但仍然罹患了乳癌。
不需自責，勇敢面對乳癌
吳曜充表示，許多乳癌患者在診斷確定後，常常無法相信自己會得到這個疾病，因為她們找不到任何明顯的危險因子。有些人會開始回想、反省自己的生活方式，認為是不規律的作息、長期月經失調等導致罹癌。
但吳曜充認為，保持正常作息和充足睡眠固然重要，卻不應將罹癌的責任完全歸咎於自己。事實上，即使是荷爾蒙嚴重失調的多囊性卵巢患者，其乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌的風險也比一般人低。
女性40歲以上定期篩檢，及早發現乳癌
吳曜充建議，無論是否有乳癌高危險因子，女性年過40歲後，乳癌發生率就會顯著增加。因此，40歲以上的女性應配合政府政策，每2年接受一次乳房X光攝影篩檢，而40歲以下的女性若有乳房不適症狀，也應及早就醫諮詢、進行檢查。透過定期篩檢，可以及早發現乳癌，提高治癒的機會。
