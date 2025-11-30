乳房整形進入「支撐力」新時代 臨床揭乳房重建成功的真正關鍵
乳癌已連續多年位居台灣女性癌症之首，隨著治療存活率提升，越來越多患者開始面臨「如何重建胸部、恢復生活自主性」的課題。今（29）日在台北萬豪酒店舉行的GalaFLEX乳房重建國際研討會 聚焦乳癌術後重建策略，吸引國內外乳房外科醫師參與，共同探討乳房重建長期穩定性的臨床挑戰。
蓓蕾莉生技董事總經理胡莉莉在致詞中表示，長期推動「粉紅重生公益計畫」，讓團隊深刻看見乳癌病友在治療後對「重新擁抱自己」的渴望。她表示：「臨床的每一步進展，不只是改善手術結果，更是真實改變了一個人的生命。」她也提到，未來將持續支持醫師教育與臨床研究，協助更多患者完成治療後的身心重建。
乳房重建需求攀升 「支撐策略」成臨床關鍵議題
研討會中，多位台灣與國際醫師指出，乳房重建並非單純的外觀重塑，而是結合解剖、結構與組織條件的整體工程。臨床觀察顯示，乳癌患者因手術與治療影響，軟組織支撐力往往較一般族群脆弱，使得重建手術需更重視結構穩定與長期維持。
有醫師分享，放射治療、疤痕、組織變薄，皆可能減少胸壁的支撐度，使重建後的胸型在時間與重力下產生變化。也因此，「如何在重建初期提供足夠支撐」成為近年國際乳房重建的重要討論方向。
P4HB 材料成焦點：可吸收、提供初期支撐、逐步由自體組織取代
研討會中，具 FDA、CE 與 TFDA 核可、國際重建醫學常用的 P4HB（poly-4-hydroxybutyrate）可吸收材質的醫材—GalaFLEX魅力挺在會議中受到高度關注。醫師分享，此類材料能在身體內提供初期支撐，並在大約 18 至 24 個月的期間逐漸被人體代謝吸收，最後由自體增生的組織取代。這種「先支撐、後交棒」的材料特性，讓患者最終仍以自體組織構成胸型，也被視為替代異體真皮片（ADM）的一種選項，有助降低手術成本並提升治療的可近性。多位與會醫師形容，這像是在體內建構一座臨時的支架，使組織有機會在最佳條件下重新生長。
胸大肌上重建成可能趨勢 重建方式與病人福祉關聯緊密
除了傳統的「胸大肌下」植入方式外，研討會中也分享「胸大肌上」重建的臨床經驗。醫師指出，在評估適當組織條件的前提下，胸大肌上重建可使病患擁有較自然的胸肌活動，不需切開肌肉，也有助於縮短術後不適。
醫師分享，若欲進行胸大肌上重建，臨床更在意的是「如何確保組織厚度與穩定性」，因此可吸收支撐材料在此亦成為討論焦點。
乳房重建新里程碑 P4HB材料受醫師高度關注
此次研討會所呈現的臨床分享，讓支撐策略在乳房重建中的角色更加清晰。隨著國際經驗交流愈加頻繁，越來越多醫師開始重視重建初期的穩定性與長期胸型維持的關鍵因素。會中多位講者指出，像 P4HB 這類可吸收支撐材料的導入，不僅提供手術中更佳的結構掌握，也讓重建計畫能因應不同組織條件而更具彈性。臨床應用逐漸累積後，也為胸大肌上重建、組織薄弱患者的治療策略帶來更多可能性。
