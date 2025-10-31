乳房硬塊一定是乳癌嗎？婦檢查才知是「罕見肉癌」！醫親解治療關鍵
苗栗56歲黃女士，近幾個月來時常覺得左邊乳房有異物，原先不以為意，但近期開始明顯觸摸到硬塊且有痛感，因此到大千綜合醫院就診。經超音波檢查後，發現左邊乳房有個近10公分腫瘤，原以為僅是一般乳腺癌，但經手術切除，病理報告顯示為罕見肉癌，所幸術後恢復良好，目前持續密集追蹤狀況。
大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，一般乳癌是從乳房腺體或乳管長出的腺癌，而肉癌則是因骨骼和軟組織病變產生，可能會出現在身體的任何部位，但以四肢和腹部較常見，像此個案出現在乳房是較少見。目前個案治療是以手術切除腫瘤，重點在於將腫瘤切除乾淨，否則容易局部復發並遠端轉移。
肉癌常見手臂、腿和腹部
事實上，「惡性軟組織肉瘤」約佔所有癌症診斷的百分之一，台灣平均每年約新增500例。肉癌可能出現在身體任何部位，但以手臂、腿和腹部是較常見的部位。肉癌依病理分類有50多種，治療會依種類、位置、大小和惡性程度評估，「手術切除」為主要方式，再依患者狀況考量是否輔以放射線治療或化學治療。
馮啟彥解釋，肉癌是指人體的軟組織，如脂肪、肌肉、肌腱等間葉或結締組織所形成的罕見的腫瘤。目前發生的原因尚不明確，但大致與細胞內的基因變異有關，另外可能的危險因子包含，遺傳、曾接受放射線治療、曾接觸化學物質、免疫系統異常等。
肉癌前期徵兆臨床表現：
腫塊：通常因無痛腫塊就診，可持續數日或1年以上。
腫痛：若腫塊壓迫到鄰近神經，可能出現麻木、感覺異常或疼痛狀況。
淋巴結腫大：較為少見。
完整切除肉癌避免局部復發
由於肉癌好發於四肢，過去常以截肢手術保存性命。馮啟彥說明，現今臨床上多半會依據腫瘤的種類、位置、大小和惡性程度，由多專科團隊合作制訂整合性治療方案，手術切除為主要的治療方式，再依病人狀況考量是否輔以放射線治療或化學治療。
手術的重點在於將腫瘤切除乾淨，否則很容易局部復發並遠端轉移，現今因手術技術的進步，多數病患可進行肢體保留手術不需要截肢。手術的類型包括：
肢體保留手術：完整切除腫瘤，保留患者的肢體。
截肢：有時為完全根除肉瘤，需要去除整個肢體或發生部位的部分肢體。若肉瘤在手術後在同一肢體復發，則可能需要截肢手術。
整形手術：若在進行手術中切除過多的組織，可能會需要一些整形手術，使用皮瓣來修復切除的區域。
馮啟彥也提醒，若發現身體有異狀，務必要提早就醫，才能讓治療更加順利。
