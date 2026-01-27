乳房腫瘤 安可兒手術傷口小

醫師林敬翰說明安可兒乳房微創手術。

（投基提供）

記者劉晴文∕南投報導

一名40歲女性接受乳房超音波檢查發現腫瘤結節，確認為乳房良性腫瘤，考量後續變化，接受「真空輔助連續乳房切片微創手術（安可兒）」將腫瘤完整移除，術後恢復良好。

南投基督教醫院乳房外科醫師林敬翰表示，乳房良性腫瘤常見於年輕及中年女性，需要持續定期追蹤檢查；部分患者在追蹤過程中因擔心腫瘤變化的風險，會選擇手術治療切除腫瘤。然而，傳統手術傷口大，復原期約1～2週，較大的傷疤或乳房變形影響美觀等因素，讓女性望之卻步。

廣告 廣告

隨著醫療技術進步，乳房腫瘤治療不再只有傳統手術方式，微創手術已成為治療方式之一。林敬翰指出，微創安可兒手術在即時超音波導引下精準定位腫瘤位置，透過真空輔助方式將腫瘤取出並完成移除，傷口小，對乳房外觀影響相對小，術後恢復期較短，適合腫瘤體積較小、重視外觀與生活品質的女性。

林敬翰呼籲，乳房疾病並非中老年女性專屬，年輕女性同樣應重視定期乳房檢查，透過合適的檢查方式及早發現病灶並評估治療選項，才能在守護健康的同時，也維持良好生活品質。