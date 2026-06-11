「乳房變形」不檢查！婦人驚見15公分大腫瘤「不就醫原因」曝

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記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，若患者直到腫瘤已大範圍潰瘍、甚至轉移才就醫，不僅增加治療複雜度，也嚴重影響生活品質。（示意圖／資料照）

61歲婦小娟（化名）約3年前發現右側乳房有小腫塊，因具有乳癌家族病史，也曾目睹親人接受乳癌手術與化療，對治療產生恐懼，因此遲遲未就醫檢查。即使乳房腫塊逐漸變大，甚至肉眼可見乳房隆起變形，她仍選擇以寬鬆衣物遮掩，並認為可能與過去小型車禍擦撞有關。

直到家人察覺異狀後鼓勵，她才於今年4月前往醫院乳房外科。醫師檢查發現，小娟右側乳房腫瘤已接近15公分大，超音波顯示除腫瘤實質外，內部亦有積血水情形。經乳房腫瘤粗針切片檢查後，病理結果證實為管腔B1型乳癌，後續安排乳房攝影、胸腹部電腦斷層及骨骼掃描，確認為第二期（IIb）乳癌，所幸尚未發現腋下淋巴結及肝臟、肺臟、骨骼等遠端器官轉移。決定透過手術切除。

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北市聯醫中興院區一般外科主治醫師陳嬿雅表示，由於腫瘤體積龐大，手術除須完整切除乳房與部分皮膚組織外，也需考量術後皮膚是否足夠縫合，因此手術傷口設計與一般乳房全切除方式不同。經與醫療團隊討論後，小娟接受右側乳房全切除與前哨淋巴結切片手術，並未保留乳頭乳暈，現階段亦無乳房重建規劃。所幸手術順利完成，最終病理報告為較少見的「侵襲性乳突上皮癌」，整體預後相對較佳，且未發現腋下淋巴結轉移，但因原發腫瘤較大，後續仍需接受輔助性化學治療、放射線治療及荷爾蒙治療。

陳嬿雅指出，臨床上不乏因害怕檢查、擔心治療副作用，或對癌症感到恐懼而延遲就醫的乳癌患者；有些患者直到腫瘤已大範圍潰瘍，甚至轉移造成骨骼疼痛與行動困難時才就醫，不僅增加治療複雜度，也嚴重影響生活品質。提醒民眾乳癌若能及早發現，通常有較多治療選擇，部分早期乳癌患者甚至有機會達到治癒目標。呼籲民眾建立定期健康檢查與癌症篩檢觀念，若發現乳房腫塊、外觀變化或血塊分泌物等異常情形，應儘早就醫評估與診治。

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