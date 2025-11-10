〈乳房鈣化點怎麼辦？醫師解說何時需要開刀、何時只要追蹤
隨著全球女性乳房健康意識的提升，如何兼顧診斷的精準度、友善度與生活品質，成為醫療發展的重要方向。國際醫療器材領導品牌Becton Dickinson（BD）公司宣布與台灣專業乳房醫療團隊維馨乳房外科醫院正式簽署合作協議，導入「真空輔助微創取樣技術」，共同推動乳房健康診斷邁向新高度。此次合作不僅象徵國際創新技術與在地專科實力的結合，更展現雙方對女性健康長期關注與承諾。
國際科技結合在地專科 共築女性健康新里程
BD公司長年深耕精準醫療與微創診斷領域，透過創新方案協助醫療專業人員優化流程、提升診斷品質。維馨乳房外科醫院則以「專業、貼心、以女性為本」為理念，長期投入乳房篩檢、診斷與健康教育。此次攜手導入EnCor安可兒真空輔助微創取樣系統，代表醫院持續追求國際級標準的決心，也提供女性更多元、更友善的檢查選擇。
BD公司台灣總經理林公堯表示：「BD以推動全球醫療進步為使命，此次合作不僅是技術的引進，更是共同為台灣女性打造完善健康照護體系的重要一步。」維馨乳房外科醫院顧問歐陽賦醫師則指出：「我們希望透過先進診斷技術，讓女性在面對乳房健康挑戰時，能以更安心、更自在的心情度過。」
▲此次合作導入的「安可兒真空輔助微創取樣系統」，象徵醫院持續精進、追求國際級標準的決心，同時展現BD對推動女性健康的長期承諾。
海外返台尋求溫柔診斷
在合作技術導入的背後，也有許多真實案例見證「微創」的價值。歐陽賦醫師分享，近期有一位在紐約科技公司任職的40多歲女性，於美國進行乳房攝影檢查時，發現乳房深層、緊貼胸壁處有一群鈣化點。由於影像顯示具有惡性可能，當地醫院先嘗試以立體定位方式取出鈣化點，但因位置較深、緊貼胸壁，評估難度較高，於是醫院建議進一步以開刀方式處理。然而，該名患者乳房組織相當豐厚，若採開刀方式，需從表層一路深入至病灶，不僅切口大、組織破壞多，外觀影響明顯，術後恢復也較為辛苦，且治療費用更是台灣的數十倍。
後來她得知維馨乳房外科醫院具備獨特的影像導引技術，能結合微創取樣方式進行精準取樣，於是立即訂機票返台求診。歐陽賦醫師僅透過乳房表面一個極小的穿刺口，即可直達病灶，完整取出鈣化點。整個手術無需縫合，隔天即能回到日常生活節奏。她術後立即搭機返美，而後續病理檢查結果也證實為良性，不需再進一步手術治療，讓她得到較多安心。
專家共同見證 跨界攜手深化合作
合作簽署儀式當天，多位乳房醫療專家亦共同出席支持，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院侯明鋒教授、李忠良主任，以及馨語診所院長楊欣瑜醫師。他們長期推動乳房健康教育與微創技術，理念與此次合作高度契合。
未來，BD公司與維馨乳房外科醫院將持續深化合作，結合國際研發資源與臨床經驗，推動乳房健康教育與早期檢查，協助更多女性做到「及早發現、安心診斷」，為女性健康打造更精準、溫柔且貼心的照護體驗。民眾若有乳房相關疑慮，建議依個人狀況諮詢正規醫療機構，由專業醫師評估合適的檢查及治療方式。
