乳業千金黃荷娜傳「供出藝人涉毒名單」換減刑 回國自首恐藏內幕
韓星朴有天前未婚妻、南陽乳業創辦人外孫女「最毒千金」黃荷娜，涉毒逃亡海外2年後自首返國，近日她被檢方以違反《毒品類管理法》起訴。據傳黃荷娜為了換取減刑，向警方供出多名男女藝人。
綜合南媒報導，黃荷娜2017年因與朴有天訂婚備受關注，但她涉嫌在2023年7月於首爾江南區公寓內，為友人（1男1女）注射冰毒。同年12月黃荷娜逃往泰國，去年被國際刑警組織通緝。
據悉黃荷娜之後又非法入境柬埔寨，並在當地與丈夫合夥經商，卻爆出挪用公款醜聞，當地警方正在調查此事。另有一說是黃荷娜在當地從事仲介性交、販毒等非法勾當，替富豪洗錢，甚至懷了中國富豪孩子。
去年底黃荷娜突然主動返國，聲稱是為了孩子才自首。不過南韓知名記者吳赫鎮在YouTube頻道「지릿지릿」直言這種說法根本是無稽之談，因為她早就跟警方講好入境時間，試圖透過部分認罪換取減刑，純粹是法律攻防的策略。
吳赫鎮透露，黃荷娜向警方抱怨她在海外沒錢，稱信用卡都被父母剪斷了，不懂檢方為何緊追不放。可黃荷娜返國被捕時，身上的羽絨外套卻要價數百萬韓元，吳赫鎮忍不住開罵「她瘋了吧？」吳赫鎮說，黃荷娜明知被國際刑警組織通緝仍執意返國，他推測背後肯定藏著什麼更大條的事情。
至於最受關注的藝人名單，吳赫鎮透露，警方似乎已確切掌握黃荷娜吸毒的時間地點，據他了解，黃荷娜除了部分認罪自保，還供出了多名藝人的名字，她似乎明白自己必須供出他人才能換取減刑。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
