乳業千金黃荷娜涉毒遭起訴 傳供出「藝人黑名單」求減刑

南韓乳業財閥後代黃荷娜因涉毒遭檢方依違反《毒品管理法》拘留起訴，知名記者吳赫鎮爆料，她在偵訊時主動交出一份「藝人涉毒名單」，以此尋求減刑，消息傳出後震驚娛樂圈。

黃荷娜被爆提供「藝人涉毒名單」給調查部門。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

黃荷娜為南陽乳業創辦人外孫女，曾與男星朴有天訂婚而引發高度關注。綜合韓媒報導，調查指出她涉嫌於2023年7月在首爾江南區某公寓內，為2名友人施打冰毒，之後一度滯留海外，直到去年底才突然返抵韓國，以「為了孩子」為由回國自首，表示配合調查意願。

然而，韓國知名記者吳赫鎮在YouTube頻道《지릿지릿》中爆料，黃荷娜返回韓國後，一直聲稱自己沒吸毒或販毒，不過警方早已掌握她涉毒的具體時間地點。黃荷娜在接受偵訊時，傳出向調查部門供出多名涉毒藝人的名單，來尋求減刑。

黃荷娜過去與男星朴有天（右圖右）有過婚約。（圖／翻攝自IG、dispatch）

值得注意的是，黃荷娜並非首次涉毒。她在2015年曾因吸食冰毒被判緩刑，但在緩刑期間再次犯案，遭法院判處入獄1年8個月。如今再度因毒品案件遭起訴，檢方已將她拘留，後續是否有更多藝人被牽連，引發各界高度關注。

