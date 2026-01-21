乳業財閥千金涉毒不演了！黃荷娜供出多名藝人自保 韓娛黑名單恐連環爆

記者林宜君／台北報導

南韓演藝圈再度被毒品案件陰影籠罩。乳業財閥後代、話題人物黃荷娜因涉毒遭檢方起訴，調查過程中更被爆出疑似以「供出他人」作為談判籌碼，案情發展恐牽動更多藝人。曾因與男星朴有天交往而引發高度關注的南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜，近期再度捲入毒品風暴。根據多家韓媒於21日報導，檢方已依違反《毒品管理法》正式將她拘留起訴。

調查指出，黃荷娜涉嫌於2023年7月在首爾江南區某公寓內，替2名友人施打冰毒。案發後她一度滯留海外，遭列入通緝名單，直到去年底才突然返抵韓國並表達配合調查意願。對外，黃荷娜曾以「為了孩子」作為回國自首的理由，但知名社會線記者吳赫鎮在YouTube頻道《지릿지릿》中直言，黃荷娜早已與警方協調入境時間，返國並非臨時起意，而是希望透過部分認罪爭取減刑，所謂親情理由更像是策略性說法。

更引發爭議的是，黃荷娜在接受偵訊時，被指主動交出一份「藝人涉毒名單」，內容涉及多名男女演藝人員。吳赫鎮透露，警方已掌握她涉毒的具體時間與地點，而黃荷娜為求自保，傾向配合調查、供出他人以換取寬大處理。由於她過往在司法程序中行事謹慎，外界普遍認為名單並非空穴來風，具備一定殺傷力。此外，黃荷娜過去曾多次對外抱怨「父母停卡、身上沒錢」，試圖博取同情，但她返國被捕時，卻身穿價值數百萬韓元的名牌羽絨外套，形成強烈對比，也引發輿論嘲諷。

另有專家分析，黃荷娜明知遭通緝仍選擇返國，恐與她在海外期間面臨更高風險有關。部分傳聞指出，她在柬埔寨可能捲入更複雜的犯罪糾紛，甚至涉及其現任丈夫與當地犯罪組織的關聯，目前相關內容已列入調查範圍。事實上，黃荷娜早在2015年就曾因吸食冰毒遭判緩刑，卻在緩刑期間再度犯案，最終入獄服刑1年8個月。此次再涉毒品案件，檢方已認定情節重大，儘管她辯稱「人在現場但未吸毒」，仍依法提起公訴。隨著調查持續擴大，是否牽扯更多知名藝人，成為外界關注焦點。

