乳牛畜舍智慧化! 研華攜手台大 助攻酪農產業解決人力荒

研華董事長劉克振(右二)與台大生物資源暨農學院院長林裕彬(右一)，於台大乳牛畜舍中交流智慧農業落地應用。研華提供



研華科技（2395）深耕智慧農業應用，今（22）日宣布攜手台大生物資源暨農學院，共同建置智慧乳牛畜舍解決方案。雙方結合工業物聯網、邊緣運算與動物飼養管理專業，成功開發具高度在地適配性的「單一整合監控介面」，協助酪農產業因應人力短缺、氣候變遷與經營效率提升等多重挑戰。

國內乳牛畜舍長期仰賴人工巡檢與經驗判斷，面對高溫環境、設備異常或牛隻健康風險時，往往缺乏即時、整合的管理工具。研華表示，本次智慧乳牛畜舍方案，透過感測設備蒐集環境溫濕度、氨氣濃度與設備用電等關鍵數據，並串接氣象資料、擠乳系統及牛隻懷孕與分娩紀錄，讓分散資訊得以集中整合與分析。

研華 WISE 應用技術支持部資深經理傅承偉指出，方案核心在於邊緣運算即時分析能力。系統可即時計算乳牛熱緊迫指標（THI），評估牛隻是否處於高溫不適狀態，並搭配 360 度環景攝影機輔助監測，大幅降低人工巡查負擔。所有分析結果最終整合至研華 WISE-IoT 平台，以視覺化介面呈現，協助管理者即時掌握風險並進行精準調控。

台大生物資源暨農學院院長林裕彬表示，傳統乳牛畜舍管理普遍面臨系統各自獨立、資料分散、人力負擔沉重及缺乏即時預警等問題。乳牛飼育高度仰賴穩定的環境與設備管理，一旦資訊掌握不足，容易影響產乳量與牛隻健康。此次產學合作導入智慧化管理平台，有助於提升決策品質，降低營運風險。

研華新興事業發展處經理林敏慈進一步指出，環境監測與智慧農業為研華新興事業布局的重要方向。本次與臺大的合作成果，為 Edge Computing 與 AI 在智慧農業落地的具體示範，未來將延伸應用至其他家禽與家畜飼育場域，並透過研華全球夥伴生態系，加速智慧農業解決方案的推廣。

